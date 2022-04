Dos navarros buscan romper su ‘techo’ en el Lhotse

Buscan desconectar, aislarse y disfrutar de nuevo de la naturaleza y de las altas cumbres. Y, por eso, han decidido irse esta primavera al Himalaya de Nepal. Los pamploneses Uxue Murolas Aguerri (31-XII-1970) e Ignacio Barrio Fernández (8-IX-1976), tras alcanzar este pasado fin de semana Katmandú y volar hasta Lukla, ya caminan por el valle del Khumbu dejando atrás la aldea de Namche Bazar -una ciudad nepalí situada a 3.440 metros de altitud y conocida como puerta de los Himalayas por su estratégico enclave- en dirección al Campo Base que comparten Everest y Lhotse.

Precisamente, la pareja se ha marcado ese último pico, de 8.516m, que comparte el inicio e de su ruta normal por la cara sur con la de la montaña más alta del planeta y del que han podido obtener información de primera parte por parte de Javier Camacho, su amigo y quien lo ascendió en mayo de 2017. “Vamos a intentar romper el ‘techo’ que tenemos”, señalaban antes de partir, recordando los 8.163 metros del Manaslu que coronaron el 2 de octubre de 2013.

Fue el primer ochomil para ambos y convirtió a Murolas -atleta de Hiru Herri y actual subcampeona de la Copa de España de carreras en nieve- en la tercera navarra en ascender una cima de las catorce que superan los 8.000 metros tras Pili Ganuza (Cho Oyu, 1992) y Blanca Ardanaz ( Broad Peak en 2007 y Makalu en 2008).

UNA EXPEDICIÓN DE DOS

“Tras el parón por la pandemia nos fuimos al Lenin a probarnos. Nos vimos muy bien, rápidos y desenvueltos en altura y así pensamos en volver a un ochomil. Y puestos a elegir vimos que el Lhotse suponía dar un saltito más en lo que habíamos hecho hasta ahora sin tener la dificultad técnica de otros picos. Tiene ese aliciente”, afirmaba Barrio, quien en 2018 logró en el Cho Oyu (8.201m) su segundo ochomil aunque un trámite burocrático en Katmandú impidió ir entonces a Murolas con él. Ella, por su parte, se unió a la expedición de Carlos Soria e intentó el Dhaulagiri en 2018 y 2019.

No obstante, y como ha sido su filosofía en todos estos años, no se plantean este ascenso sólo como un reto deportivo sino que buscan compartir la experiencia, sin buscar publicitar en exceso sus actividades y evitando formar parte de grandes grupos. De hecho, tramitando su viaje con una pequeña agencia local, serán los únicos integrantes de su cordada y no compartirán su Base con nadie aunque allí sí coincidirán con otros grupos, como por ejemplo el de otro gran amigo de Iñaki Ochoa de Olza: el asturiano Jorge Egocheaga, quien acude con el coreano Sung Taek Hong a intentar la cara sur.

“Todo tiene sus pros y sus contras pero preferimos hacerlo así. Sabemos que va a haber grupos y que es una zona masificada pero parece que este año no tanto. Y casi preferimos que no haya mucha gente en la montaña. En otras zonas lo hemos hecho pero ir a una montaña en la que estés solo supone tener pocas probabilidades de subir”, exponía Murolas.

Los dos pamploneses tienen previsto aclimatar ascendiendo el cercano Island Peak antes de llegar al Base. “En cuanto podamos la idea es subir directamente al campo II (6.200m). Subiremos y bajaremos varias veces antes de equipar un Campo III a 7.300m y colocar, quizá, un campo IV a 7.900m justo debajo del corredor. Una vez que estemos allí decidiremos cómo afrontamos el ascenso”, explicaba Barrio. “Esa parte final es, junto a un tramo tieso de hielo vivo junto al campo II, más técnica y complicada. Es el corredor que te lleva a cima y hay secciones con pendientes de 70º”, decía Murolas.