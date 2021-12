El cine reunió a los montañeros

Cuando Iwona Zielinska, delegada del instituto de Cultura Polaco en Madrid, escuchó hace algo más de dos años en Pamplona “montañeros polacos”, “Cracovia” y “rescate” su curiosidad e inquietud viajera y montañera se despertó todavía más. Hablaba Javier Garreta, escalador navarro y miembro de la legendaria expedición que en 1976 ascendió a la cima del Shakaur, una de las cumbres más elevadas (7.116 metros) del macizo Hindu-Kush, al norte de Afganistan. El veterano montañero participaba, en el marco del Festival de Cine de montaña que se celebró en Baluarte en noviembre de 2019, en la presentación del proyecto que el director Luis Arrieta preparaba para recuperar la historia de aquella expedición, de un fatal accidente en el descenso que costó la vida a uno de ellos y causó heridas a otro.

Pero también del rescate a más de 6.000 metros en el que intervinieron de forma desinteresada un grupo de montañeros polacos que también se estrenaba en el himalayismo. “Fueron los polacos los que salvaron a nuestro compañero”, continuó aquel relato que todavía estremece a los veteranos aficionados a la montaña en Navarra. Iwona Zielinska, sobrecogida por la historia, hizo lo posible por tener más datos. Se los proporcionó Gregorio Ariz, otro de los miembros de aquel grupo y el que, dicen, mejor recuerda de aquellos días. Y siguió ella su búsqueda. Encontró pronto a sus compatriotas. No le fue difícil por sus contactos con el mundo de la montaña. “Están vivos”, pudo contar a Javier Garreta y su esposa, Montse, en un café para intercambiar datos. Incluso llegaron a preparar un viaje de los polacos a Navarra en mayo de 2020. La pandemia detuvo todo. Este sábado, con el proyecto de Luis Arrieta, en el que han colaborado los también navarros Daniel Burgui y Jesús Iriarte, ya terminado y proyectado en la apertura del Mendifilm de Bilbao bajo el título Mendiak 76, los protagonistas pudieron reencontrarse. Y darse los brazos que el “telón de acero” y la ley marcial en Polonia, que impedía el intercambio de correspondencia, cortaron en su día. Mañana esperan reunirse, esta vez en Pamplona de la mano del consulado de Polonia en la capital.

La historia que sobrecogió a Iwona Zielinska ya había dejado huella en los aficionados navarros. Otros más jóvenes quizá la recuperen con la película de Luis Arrieta, que se entusiasmó cuando vio en casa de su tío una película de vídeo con las imágenes que grabaron en la expedición más de cuarenta años atrás.

EN PATROL A AFGANISTÁN

La expedición estaba formada por Javier Garreta, como jefe, Gregorio Ariz, director técnico, los médicos Javier Garayoa y Trinidad Cornellana (primera mujer que conquistaba esa cima), Gerardo Plaza Tuñón, Leandro Arbeloa Olaberri, Javier Pastor Arriazu, Abel Alvira, Julián Lasterra, Julián Ayúcar e Iñaki Aldaya. Salieron de Pamplona en todoterrenos para llegar Afganistan abriendo camino a un sinfín de expediciones e hitos montañeros. En julio de 1976 escalaron la cima del Shakaur desde la cara norte, tras instalar cuatrobases a 4.500, 5.400, 6.200 y 6.800 metros. Culminaron su propósito, en dos grupos, los días 25 y 28. Durante el descenso, la cordada de Leandro Arbeloa y Gerardo Plaza sufrió una caída. El primero falleció y fue enterrado en el hielo, a 6.000 metros, por sus compañeros. El segundo quedó gravemente herido y fue trasladado a través de tirolinas por el grupo montañero polaco que formaban otros siete montañeros. Aquella salida, la amistad, la aventura, el dolor por la pérdida y los avatares dela épca se cuentan en la película que ha propiciado el reencuentro.

cedida

Rescate a 6.000 metros y cartas que no llegan

La fotografía superior que ilustra esta página, en el campo II (5.400 metros) del Shakaur, en la cordillera del Hindu Kush, muestra a unos sonrientes y cansados montañeros en julio de 1976. También las huellas del hielo en el rostro de Gerardo Plaza, cuarto en la fila de arriba, herido también en una pierna. Era la imagen de recuerdo de los participantes en un rescate heroico, a más de 6.000 metros entre hielo y rocas que ahora se ha recuperado, de alguna manera, ante el estreno de una película que recrea aquella expedición de once montañeros que atravesaron varios continentes para ascender al primer 7.000 de la historia del himalayimso navarro. Una maniobra que llevaron a cabo sujetos a tirolinas colocadas sobre la marcha por una expedición llegada desde Polonia en busca de aventuras en tierras más propicias y libres entonces. Con los escasos medios que caracterizaban a los países de la Europa del Este, ayudaron a un grupo de navarros que en el descenso de la cima habían sufrido un accidente en una de las cordadas. Falleció Leandro Arbeloa Olaberri (Pamplona, 1945). El herido, Gerardo Plaza Tuñón (Pamplona, 1953), murió en Lekaroz cuatro años después, tras haberse recuperado de la rotura abierta en una pierna y que un tiempo antes ascendió el Dhaulagiri (8.172).

"SOLIDARIDAD PERDIDA"

La historia permanece intacta en los apasionados de la montaña y estos días se descubre a aficionados más jóvenes o recientes. La tiene en su cabeza Gregorio Ariz, histórico montañero de aquel grupo que ilusionó con sus expediciones en los años 70 y 80. Es además uno de los seis supervivientes del total de diez hombres y una mujer que salieron del Ayuntamiento de Pamplona en junio de 1976. “Entusiasmado ante lo que puede llegar”, en referencia al encuentro que se ha propiciado con los salvadores polacos, rememoraba hace unos días lo que supuso el rescate. “Fue un acto de humanidad y generó una amistad potente. Dejaron su ascenso para venir a ayudarnos. Nosotros hubiéramos dado la vida por rescatar a Gerardo. Sin ellos hubiera costado todavía más. Hubiéramos bajado, pero no sé cuánto más tarde. Necesitábamos la ayuda de gente fresca tras haber hecho cumbre y tras haber enterrado a un amigo”, hace memoria de aquellos días en los que perdieron entre 8 y 14 días tras el ascenso y el rescate.

Gregorio Ariz valora aquella acción con el paso de los años, tras haber tomado parte en rescates en helicóptero. “Fue una lección de humanidad. Esa solidaridad ahora no existe. La gente pasa de largo. El éxito de aquella expedición no fue la cubre. El éxito fue el rescate de Gerardo. Lo otro quedó atrás”, rescata de su memoria. “Lo tengo muy vivo”, apostilla el veterano montañero.

CINCO DÍAS Y 2.000 M

La maniobra se prolongó cinco días. Los supervivientes navarros y los rescatadores polacos se la han ido contando en diferentes encuentros a Iwona Zielinska, del Instituto Polaco de Cultura. Ella le dio forma de reportaje para publicaciones especializadas en montaña y también ha quedado marcada. “Nuestra montaña puede esperar, vuestro amigo no”, recuerda que le contaron. Fue Adam Krawczyk, jefe de la expedición hace 45 años. “Era natural socorrer al herido. Nunca se nos habría ocurrido rechazar la ayuda. Probablemente está en los genes de la gente de la montaña. En aquellos tiempos, los escaladores formaban una piña. Hubo una especie de hermandad del piolet. No debatíamos si ir o no, sino cómo hacerlo. No teníamos necesidad de ser héroes”, le contó Krawczyk cuando lo encontró al conocer la historia del rescate.

Los detalles los fueron añadiendo a uno y otro lado de la frontera el resto. “Nadie antes había realizado el transporte de un herido en un terreno tan difícil, a tal altura”. Bajaron desde los 6.200 a los 4.500 metros, al campo base número uno. “Fue único en el mundo”, apostillaba Ariz.

Todos aguardaban ansiosos el encuentro de este sábado que facilitó la viajera y montañera polaca al localizar a los rescatadores hace dos años. “Era lo que querían saber, si estaban vivos. Durante un tiempo se estuvieron carteando, intercambiaban noticias y fotos Javier Garreta y Bogdan Strezelski (Bobek). La correspondencia cesó en 1980, cuando en la Polonia dominada por la URSS se impuso la “ley marcial”. “Hubo tantas noticias de montañeros polacos muertos que pensábamos que ellos también”, contrastaron aliviados. Ayer se pudieron abrazar.