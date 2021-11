‘Doblete’ para Iker Carrera y Leire Ruiz de Argandoña

Apenas una semana después de haberse colgado una medalla nacional en velocidad, Iker Carrera y Leire Ruiz de Argandoña volvieron a brillar en la sala Rocópolis de Berrioplao en la disputa de los campeonatos vasco navarros de escalada de dificultad y velocidad.

Ambos firmaron el doblete foral en las categorías absolutas de ambas modalidades, demostrando su calidad y gran estado de forma.

CTO. NAVARRO DIFICULTAD 2021



Absoluta femenina



1. Leire Ruiz de Argandoña Otano



Absoluta masculina



1. Iker Carrera Fábrega



2. Raúl Muñoz Redín



3. Josu Muguiro Mariñelarena



4. Iñaki Osés Azcona



5. Karlos Ibar Romeo



6. Julen Urtasun García



Sub 20 femenina



1. Oihane Otano



Sub 20 masculina



1. Imanol Sanz Ezpeleta



2. Gorka San Martín Hualde



3. Yoar Garín Ros



Sub 18 femenina



1. María Feo Miguela



2. Alix Artola Arbelaiz



Sub 18 masculina



1. Asier Sánchez Vidal



2. Unai Artola Arbelaiz



3. Unai Etxarri Martínez



4. Maren Velázquez Etxaniz



5. Jon Ripa Bizkai



Sub 16 femenina



1. Irati Aso Esáin



2. June Uterga Flamarique



3. Lorea Hernández Pérez de Ciriza



Sub 16 masculina



1. Gabriel González Ciganda



2. Aitor Sanz Ezpeleta



3. Diego Martínez Navarro



4. Ibai Luis de Redín Fernández



Sub 14 femenina



1. Ana Seco Gabarri



Sub 14 masculina



1. Aratz Sanzol Lumbreras



2. Amets Orisoain Lizoain



CTO. NAVARRO VELOCIDAD 2021



Absoluta femenina



1. Leire Ruiz De Argandoña Otano



Absoluta masculina



1. Iker Carrera Fábrega



2. Iñaki Osés Azcona



3. Iñigo Lasheras Galdeano



Sub 20 femenina



1. María Feo Miguela



Sub 18 Masculina



1. Maren Velázquez Etxaniz



2. Unai Etxarri Martínez



3. Asier Sánchez Vidal



Sub 16 Masculina



1. Gabriel González Ciganda



2. Aitor Sanz Ezpeleta