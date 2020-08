Divina providencia (III)

Actualizada 05/08/2020 a las 06:00

Y de nuevo se cumplió el refrán: “a la tercera, la vencida”. Nada más empezar a escalar veo que una de las cuerdas tiene una buena picada, la cuerda estaba nueva y es de muy buena calidad pero ha sufrido un desperfecto debido a algún filo o un cramponazo. Tapo la picada con esparadrapo para que no se abra más la funda de la cuerda y para que mi compañero no la vea. Me acompaña en este viaje el madrileño Javi Guzmán, uno de los chicos del Equipo Nacional de Alpinismo que estaba bien motivado por