Los intereses y la forma de ir a la montaña cambian con los tiempos. Y, por eso, este año -y ante una situación inédita por la Covid-19-, la Travesía de los Pirineos ha decidido variar su tradicional formato y renovarse este próximo verano en una 33ª edición más corta, tanto en tiempo como en distancias, y en grupos más reducidos. Y, por supuesto, adaptada a la nueva situación sanitaria y social provocada por la pandemia del coronavirus.

Esta marcha por etapas organizada por Anaitasuna ya no recorrerá de mar a mar la cordillera pirenaica sino que, en esta ocasión, reduce su desarrollo a tres semanas. Eso sí, siguiendo el cordal fronterizo, desde el collado de Pikatua(Navarra) a Vielha, capital de la Val d’Aran (Cataluña). Tampoco se ofertarán los distintos circuitos paralelos en distintas zonas de la cordillera.

“Es una decisión que tomamos ya en septiembre u octubre viendo un poco los intereses y opiniones de quienes venían los últimos años a la travesía. Ofertando cinco o seis semanas, más los dos circuitos, nos costaba mucho llenar todo el recorrido así que hemos optado por ofrecer lo que más atractivo tiene. Por eso también se ha reducido a 16 el número máximo de personas por grupo, con un mínimo de 4. Creemos que es mejor para ellos, y también para nosotros, que juntarnos un grupo excesivamente amplio. Así se puede vivir la experiencia de una forma mucho más personal”, exponía Gartxot Zúñiga, técnico deportivo de montaña y uno de los apoyos que tendrán los participantes en la travesía este año, al igual que en las últimas ediciones. Junto a él, Izaskun Fernández y Xabier Paternáin son otros de los fijos en el equipo que guiará este año, con la colaboración de Iban González.

Otra de las novedades del próximo verano es que ya no habrá acampadas sino que las pernoctaciones tras cada etapa serán en refugios, campings o albergues. “El tipo de cliente ha variado de hace unos años a ahora y es una de las demandas que veníamos observando. Así que hemos adaptado el recorrido para poder acabar siempre en un lugar a cubierto. En esta ocasión no habrá tiendas de campaña”, explica Zúñiga, detallando además que, debido a la situación actual, estarán siempre “muy pendientes” de las normativas y cambios que puedan darse en el uso de refugios. Por ejemplo, este año, como material extraordinario que deben portar en su mochila -aparte del obligatorio que ya es tradicional- todos los participantes deberán portar su propio saco de dormir y zapatillas de descanso -los refugios no ofrecerán mantas ni calzado de ese tipo por la normativa ante el coronavirus-, así como mascarillas para acceder a estas instalaciones.

Las inscripciones (600€ semana, con pensión completa) ya pueden formalizarse en la secretaria de Anaitasuna (948254900) o en el correo electrónico (anaitasuna@anaitasuna.com) y, como es también habitual, el Ayuntamiento de Pamplona subvenciona plazas para jóvenes de la ciudad entre 16 y 30 años.

ETAPAS Y RECORRIDOS



PIKATUA-CANDANCHÚ (1ª semana)

Del 26 de julio al 1 de agosto

Collado de Pikatua - Otsogorrigaina - Refugio de Belagua 7h (1080m+ /998m-)

Refugio Belagua - Hoya de la Solana - Lescún 8h (932m+/1498m-)

Lescún - Col de Lo Palo - Refugio de Arlet 7h (1465m+/329m-)

Refugio de Arlet - Aguas Tuertas - Refugio de Gabardito 8h (918m+/1545m-)

Refugio Gabardito-Collado de lo Foratón-Refugio de Lizara 6h (1259m+/1116m-)

Refugio de Lizara - Collado del Bozo - Somport 8h (1407m+ / 1283m-)



PANTICOSA-PINETA (2ª semana)

Del 2 al 8 de agosto

Baños de Panticosa - Tebarray - Ref. Ibones de Bachimaña 6h (1313m+ / 786m-)

Ref. Ibones de Bachimaña-C. Letrero-R. Oulettes de Gaube 9h (1600m+/1682m-)

Ref. Oulettes de Gaube- Collado Bernatuara - R. Bujaruelo 7h (614m+/1597m-)

Ref Bujaruelo - Circo de Gavarnie - Refugio Spuguettes 8h (1476m+ / 1234m-)

R. Spuguettes - Hourquettes d`Alans - Albergue du Maillet 7h (1160m+/1000m-)

Albergue du Maillet - Collado de La Munia - Pineta 8h (1200m+/1665m-)



PIRINEO CENTRAL (3ª semana)

Del 8 al 15 agosto

Eriste - Refugio Angel Orus 5h (880m+)

Refugio Angel Orus - Cuello de la Paul - Refugio Estos 8h (932m+ / 1498m-)

Refugio Estos - Col. Ubago - Camping Turpi 8h (1310m+ / 1200m-)

Camping Turpi - Puen de Coronas - Refugio Llauset 9h (1692m+ / 600m-)

Refugio Llauset - Refugio Conangles 7h (800m+ / 1100m-)

Refugio Conangles - Port de Vielha - Vielha 8h (950m+ / 1460m-)