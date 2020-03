Mikel Zabalza

05/03/2020 a las 06:00

Se dice que el que busca encuentra y aquí yo he encontrado aquello que estaba buscando.



Tenía ganas de explorar el Circo de Ip ya, que intuía por lo que veía en los mapas y en las fotos de verano podría ser esta un área interesante para la práctica del alpinismo invernal de dificultad. Los navarros Iñaki Araiz y Carlos Olza ya escalaron hace más de 10 años la Valles-Orus de la cara norte de Collarada en invierno y hablaban de una escalada larga, con resaltes de hielo muy verticales y una larga arista para llegar a la cima- Una ascensión que les marcó y dejó un buen poso.



Un lugar tan magnífico como aislado y solitario; con posibilidades de abrir vías evidentes y encima cerca de casa…el único ‘pero’ es la larga caminata que hay desde Canfranc pueblo hasta el Ibón de Ip. Un ‘pero’ muy llevadero y que servirá de filtro para que esta área nunca se popularice demasiado.



En tres salidas he participado, con diferentes compañeros, en la apertura de 5 vías, 2 en los Campaniles y tres en Collarada. La primera incursión junto a Alberto Fernández en la que nos fijamos en dos estéticas líneas en los Campaniles. La segunda, junto a Rubén San Martín, en la que ya íbamos con las ideas claras y nos centramos en la Collarada dos días seguidos. Y una tercera, junto a Iñaki Arakistaín y Joseba Larrañaga Erromu, en la que abrimos la última línea evidente en Collarada y nos fuimos después hasta la cumbre, ¡Ya tocaba!



Todas las vías tienen el denominador común de escalada técnica y de calidad. Todas me han parecido buenas aventuras. Un descubrimiento en el que he disfrutado del alpinismo de cara norte en plenitud y completa soledad; con muchos momentos de incertidumbre, de templar nervios, de tomar decisiones, de gritar de júbilo… En definitiva de pura vida. ¿Qué más podemos pedir?