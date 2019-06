Cómo llegar a ser guía de alta montaña

Actualizada 06/06/2019 a las 08:28

Ser guía de alta montaña ha sido, al menos en mi caso, la consecuencia lógica de una trayectoria y la mejor manera imaginable de ganarme la vida sin dejar de estar en el espacio en el que me siento yo mismo.

No siempre es todo de color de color de rosa, ni mucho menos. Hay que buscarse la vida para sacar trabajo y no preocuparse demasiado por si te pasa algo y caes de baja; eso simplemente no lo contemplas.

Es cierto que estamos lejos del reconocimiento que tienen nuestros

