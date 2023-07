Bangkok, la odisea de Fernández

Sus primeros cimientos resistieron a la Segunda Guerra Mundial y el 23 de diciembre de 1945 acogió la primera velada de su historia. La construcción de este monumento del Muay Thai fue una orden del primer ministro tailandés Field Marshall Plaek. Es por muchos considerado como la meca de este deporte de contacto y 78 años después de su creación un navarro puede conquistarlo por segunda vez. Mikel Fernández Cía 'Pitertxan' (1991, Txantrea) peleará hoy en el mítico 'Rajadamnern Stadium' en busca de entrar en la historia del Muay Thai y así poder optar al cinturón de campeón mundial.

La idea en su cabeza es clara, ganar. ¿El camino hasta la victoria? Difícil. Fernández tiene por delante un combate contra Diesellek Petchyindee, uno de los luchadores de mayor prestigio de Bangkok y un rival a batir en la categoría de 122 libras. Con respeto pero sin miedo deberá luchar el txantreano si quiere seguir ascendiendo puestos en el ranking mundial. “Será una pelea muy dura, pero sé que puedo ganar. Confío mucho en mis posibilidades”, asegura Fernández antes del combate.

EL ASCENSO A LO MÁS ALTO

El pasado 9 de diciembre de 2022 la carrera de 'Pitertxan' dio un giro de 180 grados. En el mismo estadio de la capital tailandesa el txantreano sometió al múltiple campeón mundial Kaito Wor Wanchai. Su victoria frente al japonés le permitió entrar en el top-15 de los mejores peleadores dentro de su categoría. Unos meses más tarde, luchará por entrar en el podio del ranking, un lugar que le permitiría optar al cinturón de campeón del mundo. “Creo que aquella batalla frente al japonés fue sin duda la más importante de mi vida. Fue la que me puso en la órbita de los mejores y con la que he conseguido el combate frente a Diesellek. Gane o pierda podré luchar por el cinturón. Pero quiero centrarme en la pelea de hoy. Ya hablaremos más adelante del futuro”, reconoce el luchador de 32 años.

El rendimiento en los últimos años del navarro le ha permitido ser el único europeo en estar en los más alto del ranking. Su garra y fuerza le han colocado como uno de los luchadores más temibles del Muay Thai y es conocido por muchos como 'Manos de Plomo'. La explicación es obvia. Tal ha sido su impacto en el país asiático que su pelea frente a Diesellek ha sido considerada como la estelar de la velada de hoy y miles de aficionados contemplarán un batalla histórica para el deporte de contacto navarro.

DOS ESTILOS MUY DIFERENCIADOS

“Es probablemente el luchador más listo”, indica Fernández acerca de su rival. El tailandés tiene un estilo muy representativo en el que predomina un modo de lucha muy elegante y ágil que dificulta los movimientos de sus rivales. Pero hay algo que jugará a favor del navarro. Y es que su fuerza en los golpes y la capacidad de resistencia son dos aptitudes que contrarrestan las de su rival. Una ventaja que deberá hacer buena si quiere vencer al campeón enfrente de su afición.

El estado de forma del local es inmejorable. Dos victorias -las dos por decisión de los jueces y una de ellas unánime- en sus últimos dos combates hacen que el peleador tailandés llegue con la moral por los aires a la guerra frente a Fernández. En ambas peleas derrotó a contrincantes de su propio país, Saoek Or Atchariya y Petchsila Wor Auracha, pero la de hoy será su primera frente a un rival no asiático. Su palmarés refleja todo combates frente a tailandeses a excepción de dos ante luchadores japoneses. Por lo tanto, el factor sorpresa puede ser clave para las aspiraciones del navarro.

A pesar de que Diesellek llega en un buen momento al Rajadamnern Stadium, Fernández cuenta también por victorias sus últimas peleas. Además, por primera vez desde que vive en Tailandia, el mayor de los Fernández, Mikel, contará con el apoyo de su hermano, Ion. Un aliciente más para subir al ring más motivado que nunca.

La ocasión es perfecta. En la meca del Muay Thai. Ante un campeón mundial. Y frente a una afición que apoyará en su mayoría al luchador local. Todos estos factores hacen que Mikel Fernández salga al ring como si no hubiese un mañana. “Llevo años peleando en Tailandia y estoy acostumbrado. Sé que si hago las cosas como he entrenado y estoy centrado en mi pelea, a pesar de no ser el favorito en las quinielas, puedo ganar a mi rival. Es una oportunidad única”, reconoce el txantreano a escasas horas de comenzar un combate que le puede cambiar la vida.