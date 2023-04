El combate solo tiene un cinturón

muay thai es el epicentro, los hermanos Mikel y Ion Fernández Cía se distraen durante unos minutos para hablar de su otra pasión: el fútbol. Salidos de la Txantrea y con un largo palmarés en el panorama nacional e internacional, se desviven por el Osasuna. Aimar Oroz refleja la trayectoria de Ion, que apostaría por la sangre joven para decidir la eliminatoria. Su hermano mayor, a pesar de su amistad con Muniain, ve en los Williams un ejemplo de pelea. A horas de viajar hacia Tailandia sin billete de vuelta, ambos vivirán el segundo asalto de una sefiminal que creen que se definirá por detalles. En dos vidas en las que el, losse distraen durante unos minutos para hablar de su otra pasión: el fútbol. Salidos de la Txantrea y con un largo palmarés en el panorama nacional e internacional, se desviven por el Athletic refleja la trayectoria de Ion, que apostaría por la sangre joven para decidir la eliminatoria. Su hermano mayor, a pesar de su amistad con Muniain, ve en los Williams un ejemplo de pelea. A horas de viajar hacia Tailandia sin billete de vuelta, ambos vivirán el segundo asalto de una sefiminal que creen que se definirá por detalles.

¿Cuándo nació vuestra pasión por el muay thai y el fútbol?

Mikel: Yo jugué muchos años en el Txantrea, y después también en el Pamplona y el Lagunak. Me pilló una generación donde varios han acabado jugando en las categorías superiores del Athletic, pero a mí el deporte me llevó por otro lado aunque mi sueño era ser jugador del Athletic.

Ion: Jugaba a fútbol en el Orvina, un equipo de la Txantrea. Empecé más joven que mi hermano y aún seguía jugando mientras estudiaba en la ESO. Conocí el muay thai y no me lo pensé. Fui a entrenar una vez y me bastó.

Mikel del Athletic y Ion de Osasuna. ¿Cómo vieron el primer asalto en El Sadar?

Mikel: Yo vi a Osasuna muy bien y más en casa que puede hacerle un lío a cualquier equipo. El Sadar es un fortín porque tienen una de las mejores aficiones del mundo. Te gritan a dos metros y los jugadores deben sentir mucho el calor, pero creo que en San Mamés cambiará la historia. Siempre he sido del Athletic, por la Txantrea, pero iba con mi tío a El Sadar. Me encantaban los Osasuna-Athletic. Era impresionante.

Ion: Es que es muy difícil ganar en El Sadar (risas). Se demostró en el partido de ida y, aunque ahora sea en Bilbao, espero que también se demuestre en San Mamés. Deseo que gane Osasuna.

¿A quién ven favorito para este combate?

Mikel: No sabría muy bien qué decir. En San Mamés debe ganar el Athletic, pero quizá me tiran los colores. Tengo cariño a Osasuna y a mi ciudad, pero veo favorito al Athletic. No sé cómo quedará el partido porque tenemos que ganar por más de un gol. Espero que les hayan cogido la medida, que empujen y logren el pase a la final.

Ion: Yo voy a muerte con el equipo de mi tierra, a muerte desde crío con Osasuna.

¿Creen que será un asalto largo o el partido se decidirá por K.O.?

Mikel: La verdad que está muy igualado. Veo que el Chimy Ávila llega entre algodones. Habrá que apretar arriba y que el Athletic busque la velocidad.

Ion: Estará igualado seguro aunque en su casa el Athletic va a estar muy motivado. Es diferencial jugar ante tu afición.

¿Cuánto de importante es jugar la vuelta en casa con tu afición?

Mikel: Es presión y motivación a la vez. Una vez tuve una pelea en Anaitasuna en la velada de Eguzkiza. Estaba aquí mucho más nervioso que cuando he peleado en estadios en Japón ante 5.000 personas. En el vestuario estaba mi gente de toda la vida. Es mucha presión. También una victoria vale el doble. En el ámbito del fútbol es diferente porque en casa tienes a tu gente. Sientes el calor de tu afición. Cuando un equipo juega en casa tiene mucho que ganar. En el boxeo es diferente.

Ion: He peleado mucho por España pero al extranjero no he salido tanto. En casa siento bastante presión. Fuera no la tienes. En el ámbito del fútbol, si estás mal la gente grita y te puede levantar el ánimo.

¿Cuál es el jugador más combativo?

Mikel: Hay un par de jugadores. Me encanta la personalidad y la lucha de Óscar de Marcos, Iker porque tengo afinidad de toda la vida y Nico Williams. Este último me parece un león. En Osasuna me encantan el Chimy y Budimir. Los centrales también están jugando bien, aunque más el año pasado. Nacho Vidal y Aridane me dieron puntos en el Comunio (risas). David García me parece un jugador tocado por una varita. Ah y me he dejado a Sancet.

Ion: David García me parece un killer. El Chimy me encanta y Aimar Oroz es un chaval que empezó jugando con los pequeños y la está rompiendo.

¿Prefieren un jugador de corazón o uno más técnico?

Mikel: Para disfrutar del fútbol me gusta un jugador técnico aunque yo me identifico más con un jugador de corazón. Muchas veces los jugadores técnicos como Isco no llegan a una gran regularidad. Un tío que sea todo corazón, dentro del campo se pega los 90 minutos corriendo. El Chimy me encanta porque te pega un zapatazo y te puede meter gol, igual que Nico que es un correcaminos y lucha cada balón. Iñaki Williams igual, es un portento físico y tiene mucho peligro en ataque.

Ion: Me identifico con los jugadores de corazón. Estos se ponen a correr y no paran durante todo el partido.

Y ustedes, ¿qué estilo de boxeadores son?

Mikel: Yo estoy en un momento de mi carrera que he evolucionado. Siempre he sido de corazón. Ahora después de tantos años y rivales importantes, estadios... he crecido un poco. En este momento de mi vida me considero un 70% corazón y un 30% técnica. Antes era sonar la campana y comenzaba la guerra.

Ion: Lo mejor es ser un equilibrio entre los dos. A mí me gusta el corazón. Yo siempre he sido más técnico que Mikel, y él he sido más efectivo. Somos diferentes.

Ante un combate importante, ¿cómo se manejan los nervios?

Mikel: Es un estado mental. Yo soy súper tranquilo antes de las peleas. Ellos (jugadores) lo tienen que llevarlo por ahí. Relajarse y disfrutar. Si salgo a algún sitio y me juego algo importante pienso que es un regalo a toda mi carrera. He peleado en Japón en el Tokio Dome, que es la meca del deporte de contacto, contra el campeón. Era un regalo a mi carrera y pensé, ¿y si gano? Tengo que disfrutar porque me lo he ganado.

Ion: Los nervios son relativos. Soy muy joven y me ha tocado pelear con gente mucho más veterana y experimentada que yo. El rival casi siempre ha tenido 80 combates a sus espaldas y yo tenía las de perder en toda regla. Por eso salgo sin nervios.

Mikel: Somos muy fríos. Nuestro padre decía que éramos del Este.

Ion: Mis rivales me decían que venga el niño este a pelear. En los pesajes también.

Mikel: El deporte navarro es bastante calmado. Cuando peleábamos contra Andalucía o Madrid, ellos eran diferentes.

Ion: Eso nos quita presión. Teníamos mucho que ganar y poco que perder. Después acabas haciendo peleas que no te lo crees y disfrutas mucho más.

Mikel: Luego estaban también los vascos. Contra ellos era una guerra.

El clinch es un término que se utiliza cuando un boxeador abraza a su oponente para que no le ataque, ¿creen que el Athletic y Osasuna saldrá a aguantar o al ataque?

Mikel: El Athletic tiene que salir a por todo. Es Osasuna quien puede plantearse eso según vayan pasando los minutos del partido. El Athletic tiene que salir con todo y meter un gol bien rápido. No creo que salgan en modo amarrategui.

Ion: Osasuna va ganando la eliminatoria y el Athletic juega en casa, así que tienen que salir a morir.

Mikel: El sábado hubo una velada Bilbao que eran seguidores de Osasuna contra seguidores del Athletic y me dieron un premio. Querían hacer una velada representativa de la semifinal de Copa del Rey.

¿Qué equipo soltará el primer gancho?

Mikel: Espero que el Athletic. El corazón me dice que el Athletic, pero en Osasuna son todos gudaris.

Ion: Espero un 1-2 pero el primer gol creo que lo va a meter el Athletic. Osasuna tiene la capacidad de levantarse.

Mikel: Yo creo que sí, Osasuna puede. Otro equipo no sé, pero Osasuna es pundonor y corazón desde siempre. Hasta el último minuto no diría que ha acabado.

Mayweather y Canelo son dos boxeadores diferenciales, ¿qué futbolista creen que marcará la diferencia en el partido?

Mikel: En este partido va a meter un gol Nico Williams. El fútbol es como el boxeo, hay edades y él está en su mejor momento.

Ion: Abde o Aimar Oroz.

Mikel: Apostamos por la juventud están los dos bien. También Sancet que se me ha olvidado.

¿Han peleado entre ustedes alguna vez y quién ha ganado?

Ion: Bastante nos pegamos ya en los entrenamientos.

Mikel: Yo creo que sería un resultado nulo.

Ion: Los golpes más fuertes que me he llevado han sido de él.

Mikel: Bueno dicen que el alumno mejora al maestro.

DNI - MIKEL FERNÁNDEZ

Nombre Mikel Fernández Cía.

Apodo Pitertxan o Manos de plomo.

Fecha de nacimiento 18 de septiembre de 1991, Pamplona.

Palmarés Quinto en el ranking IFMA mundial (57 kg).Tricampeón de España. Campeón de España profesional súper gallo (55,4 kg), único navarro en conseguirlo. Subcampeón de Europa en Bielorrusia en 2019 (57 kg). Bicampeón de elite amateur en 2019 y 2020. Campeón de España 2022 y quinto puesto en el Campeonato del Mundo de 2022 en categoría elite (57 kg).



DNI - ION FERNÁNDEZ

Nombre Ion Fernández Cía.

Apodo El niño.

Fecha de nacimiento 2 de agosto del 2000, Pamplona.

Palmarés Subcampeón de España 2022 en Baza Granada (54 kg) y campeón de España Under 18 en dos ocasiones.

Con las maletas hechas hacia Bangkok, cuna del muay thai



Ni en San Mamés, ni en Pamplona, ni en su querida Txantrea. Los hermanos Fernández Cía verán el segundo asalto copero de esta noche desde Madrid. Mañana por la mañana embarcarán en un avión rumbo a una nueva vida, especialmente para Ion, que a sus 22 años saldrá de su tierra por primera vez, siguiendo los pasos que su hermano hizo hace una década.

Bangkok, capital de Tailandia, espera a la dupla txantreana. Allá Mikel, que forma parte de la selección española, se ha hecho con un nombre -Manos de Plomo- y un reconocimiento después de años de combates. Sin apenas dinero, y con una pequeña habitación con cucarachas como destino, cogió un vuelo con varios españoles en busca de triunfar en un país en el que el muay thai es una religión. Miles de espectadores abarrotan los estadios en cada combate de la Rajadamnern World Series (RWS), la mejor promoción del mundo y en la que compite Mikel. Entre sus logros destaca el último de ellos. El pasado 9 de diciembre, el mayor de los Fernández se enfrentó en Bangkok al japonés Wor Wanchai, una leyenda en Tailandia con un largo palmarés a sus espaldas, en el que se encuentra el Campeonato del Mundo de peso mosca en 2015. El desenlace fue una inesperada victoria para el boxeador navarro, algo que le hace encarar el 2023 con las esperanzas y las ilusiones cargadas.

Una lesión en la muñeca derecha, que ya encamina la recta final de su recuperación, no impedirá a Mikel seguir el ritmo de competición en la RWS. Por lo pronto tiene marcadas en el calendario tres peleas, además del Mundial IFMA, que se celebrará a partir del próximo 4 de mayo. A finales de verano, luchará por un buen puesto en el Título Mundial. Y estuvo cerca de participar en los Juegos Europeos Olímpicos, que tendrán lugar del 21 de junio al 2 de julio, y en los que el muay thai tendrá un hueco por primera vez. Lamentablemente para el navarro, su peso no tendrá representación en esta cita. A todos estos combates les acompañarán los torneos que dispute en representación del combinado nacional, de los que todavía se desconocen los detalles.

En contraste con una vida ya asentada en Tailandia, está el momento en el que se encuentra Ion. El hermano pequeño se adentra a partir de mañana en una aventura que ya es un estilo de vida para Mikel. Sacrificar por un tiempo todo lo que tiene aquí para triunfar en el deporte que ama. Entrenar cinco horas diarias en un campo especial es lo que le espera para conseguir los éxitos de su hermano. Calidad y ganas no le faltan.

“Este está muy loco”, dice Mikel de Ion. Lo afirma en referencia al momento en el que el joven se dislocó el hombro y él mismo se lo recolocó para seguir peleando. Sucedió en la final del Campeonato de España de 2022 disputado en Baza (Granada). Después de pasar por quirófano por la complejidad de la lesión, que le ha mantenido alejado de los combates hasta ahora, Ion se encuentra con fuerzas de volver a la competición. Ya no lo hará en España, donde acumula alrededor de una treintena de luchas y dos oros nacionales sub18, sino que lo hará en un lugar en el que el muay thai lo mueve todo y donde tratará de hacer su carrera paso a paso.