La reflexión de Mikel Fernández tras conseguir el bronce en el Mundial de Muay Thai

"Imagínate a ese niño de las calles, que se hacía promesas y soñaba con ser campeón mundial. No sé si me sacrifico mucho por este deporte, sólo sé en qué tipo de persona me estoy convirtiendo. Una persona que lucha sin importar lo que pensarán y lo duro que sea el camino. Hoy soy medallista olímpico Mundial IFMA. No puedo expresar con palabras lo que siento. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. Nos vemos en la cima. Gracias por estos días. Todo esto hace que valga la pena. Feliz por luchar y cumplir cada promesa que me hice". Así de reflexivo se mostró Mikel Fernández tras lograr la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Muay Thai (-57kg.) que se ha celebrado estos días en Bangkok (Tailandia).

El púgil chantreano de 30 años, en una cita de máxima dificultad, eliminó en la primera ronda a su rival de Singapur (Vicent Chew Kok Mun) y también se deshizo con solvencia del asiático Po-Chung Chen. Ya se había asegurado la medalla de bronce, pero quería más. En la lucha por entrar en la gran final, un movimiento de Gordon -a la postre medalla de oro de su modalidad- le alejó del preciado metal.

Cabe recordar que el evento asiático pertenece a la International Federation of Muaythai Associations (IFMA) y está avalado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Es, por tanto, un torneo puntuable para los Juegos Olímpicos de París 2024.