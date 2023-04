Ciganda acaba duodécima en Chevron con sensaciones agridulces: "Me falta sentirme más cómoda"

Campeonato Chevron en la duodécima posición, a 5 golpes de la campeona Lilia Vu, y mostró sus sensaciones agridulces al considerar que podría haber estado más arriba en el primer "grande" de la temporada. La navarra Carlota Ciganda terminó este domingo su participación en elen la duodécima posición, a 5 golpes de la campeona Lilia Vu, y mostró sus sensaciones agridulces al considerar que podría haber estado más arriba en el primer "grande" de la temporada.

"Sí la verdad que ha sido una pena esa segunda vuelta. El 10 y el 11 esta semana me han matado", apuntó.

"He hecho un gran 'eagle'. He metido un 'approach' en el 13 para ponerme ahí -7 y sabía que si llegaba a -10 creo que podía tener una opción. El campo no estaba fácil, último día, un 'major' para ganar... Entonces, bueno, con pena porque creo que el juego está ahí pero todavía me falta un poquito sentirme más cómoda en esos momentos", argumentó.

La española firmó el par en la cuarta y última ronda (un eagle, cuatro birdies y seis bogeys) y cerró su participación con un -5 acumulado.

"Yo creo que el juego lo tengo y los campos duros me van. Estos campos que se ganan con -10 y -11 son buenos para mí. Y nada, hay que seguir intentando, cabeza arriba y adelante", dijo Ciganda, que la semana que viene competirá en el JM Eagle LA Championship de Los Ángeles (EEUU).

El triunfo en el Campeonato Chevron fue para la estadounidense Lilia Vu, que se impuso en el desempate en The Woodlands (Texas, EEUU) a su compatriota Angel Yin.

Vu brilló este domingo con un -4 para un -10 en total mientras que Yin, que había llegado en cabeza a la última ronda junto a la también estadounidense Allisen Corpuz, dilapidó su ventaja al lograr el par en la cuarta jornada.