Stefy Navarro gana en el Navarra Arena y se lesiona

La atleta colombiano-española Stefy Navarro se ha coronado este domingo 20 de noviembre como campeona de España de Parkour tanto en la modalidad de ‘speed’ como en ‘Freestyle’, en el primer Campeonato de España de Parkour que se ha celebrado este fin de semana en Pamplona.

Una victoria se ha visto se ha visto empañada por un golpe que ha sufrido en su rodilla izquierda al superar el último obstáculo del circuito por lo que, la subcampeona del mundo en Tokio el pasado octubre, ha tenido que ser trasladada al hospital para unas pruebas, lo que le ha impedido acudir a la ceremonia de entrega de premios.

La atleta ha logrado la victoria en la categoría absoluta femenina en las dos finales que se han disputado este domingo, con una puntuación de 19.500 en ‘freestyle’, quedando por delante de Marta Gutiérrez, quien ha logrado una nota de 18.250; y una marca de 51.347 en la modalidad de ‘speed’, seguida de la bilbaína Alba Salazar, con un tiempo de 52.460.

“Este campeonato ha sido un reto, me he puesto a prueba y he visto que soy capaz de mucho más. Creo que en los próximos años el parkour va a tener mucha más acogida y que yo, siendo constante y siguiendo como hasta ahora, puedo lograr cosas muy grandes en próximas competiciones”, ha señalado Salazar.

En el cuadro masculino los galardones se han repartido entre Aaron Vivar, en ‘Freestyle’, con una puntuación de 24.250; y Héctor Martínez, en ‘Speed’, quien ha logrado superar el circuito en un tiempo de 29,900 segundos.

Vivar, que también participó en el campeonato de Tokio, se ha mostrado muy agradecido con la acogida de Pamplona y ha apuntado que desde la RFEG “se está haciendo un trabajo muy bueno” para el futuro desarrollo de este deporte.

El resto de premios en la modalidad de ‘Freestyle’ han ido para,Sara Sánchez, en Sub 17 femenina; y Sergi Sarmiento en Sub 17 masculina, mientras que en ‘speed” los ganadores han sido Petra Canyelles, en Sub 17 femenina, y Mario Gil en Sub 17 masculina.

En la categoría Infantil masculina, David López, se ha proclamado campeón en ambas disciplinas.

PROFESIONALIZACIÓN

Desde que en 2018 la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) incluyó el parkour dentro de su catálogo de competiciones en la categoría de las especialidades no-olímpicas, esta disciplina se ha profesionalizado cada vez más y ha conseguido que sus practicantes puedan entrenar de manera más segura y en espacios mejor adaptados.

“Desde que puedo contar con el club Mayuelu, en Vitoria, puedo entrenar de forma más segura, saber en qué fallo, mejorarlo y correr menor riesgo de hacerme daño, que es lo más importante”, ha asegurado Salazar.

Actualmente muchos de estos atletas son autodidactas o no han contado con herramientas como entrenadores o centros deportivos, algo que según Vivar está cambiando “y ahora los jóvenes pueden contar con personas dentro de esta disciplina que les guíen y les aconsejen para lograr un desarrollo más completo y rápido”.

Por su parte, el Coordinador del desarrollo de Parkour en la RFEG, Simon Richman, ha destacado la gran afluencia del público que ha habido al campeonato este domingo y ha insistido en que “está seguro” de que el parkour va a ser una disciplina incluida en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028, a los que "España puede llevar grandes competidores”.