Stefy Navarro, atleta y estudiante: “El parkour es el amor de mi vida”

De Tokio, al Navarra Arena. La atleta Stefy Navarro (Bogotá, 1998) comenzó en el parkour en 2016. Lo hizo por probar, porque unos amigos de Albacete -donde se ha criado- le invitaron a hacerlo, y porque la gimnasia nunca le llegó a apasionar. Seis años después, con 24 años, es subcampeona mundial en velocidad de un deporte que comenzó en la calle y cada vez se profesionaliza más.

Jesús Caso

¿Ha asimilado ya su segundo puesto en Tokio?

Poco a poco, sí. Hace un mes y unos días que volví, he descansado y he hecho vida normal y, por fin, me he creído lo que conseguí. Estoy muy contenta.

¿Ha podido escuchar la ovación de la grada en la ronda clasificatoria?

La verdad que cuando entro en la pista no escucho nada, solo la música. Pero al terminar, he notado en las caras de la gente que he hecho una buena ronda. Me alegro, porque lo mío es la velocidad, pero he entrenado mucho el freestyle y ha salido bien.

Imagino que estos días está recibiendo muchas felicitaciones.

Sí, la verdad. Pero todos nos felicitamos por igual. Nos conocemos de hace mucho. Por ejemplo, ahora quiero ver cómo compiten mis compañeros, me hace mucha ilusión. Y lo mismo ellos conmigo.

¿A raíz de qué empezó en el parkour?

Siempre he sido una chica muy energética, hiperactiva. Yo hacía gimnasia, pero no me llenaba del todo. Hasta que en 2016 unos amigos de Albacete me dijeron de probar en el parkour . Muy pronto me di cuenta de que lo quería hacer por mucho tiempo. Aunque no me trajera nada bueno. Y, al final, me lo ha dado todo. Me ha hecho ser como soy.

¿Lo ve como un estilo de vida?

Sí, obvio. Para mí, es el amor de mi vida. Además, me ha hecho ser más disciplinada. Yo soy muy atlética y el parkour ha hecho que me enfoque en lo que siempre he querido ser.

¿Qué suelen escuchar de la gente que no conoce el parkour?

De otros deportistas, todo buenas palabras. Siempre nos dicen: “Qué máquinas sois” o “He visto vuestros vídeos, qué guay”. Me encanta que nos lo digan. Pero es cierto que hay mucha gente que nos dice que estamos locos. Si quieren criticar sin conocer, allá ellos.

Sobre el Campeonato de España, ¿cómo lo está viviendo?

Muy tranquila. Tengo al lado a gente conocida, y eso me da tranquilidad. No tiene nada que ver con el Mundial, donde hay gente desconocida y mucha presión. Aquí estoy como en casa. Aunque los nervios están ahí siempre.

Este domingo son las finales. ¿Se ve favorita?

Me veo muy bien. Quiero hacerlo bien. Igual añado algo más de dificultad, o lo dejo como lo he hecho este sábado, no lo sé. De todos modos ya estoy satisfecha.