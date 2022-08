Ocho navarras buscan asaltar el europeo Máster de Roma

Con una media de 55 años, "mucha motivación e ilusión" y al ritmo de Queen, ocho mujeres navarras y su entrenadora participan, a partir de este jueves 24 de agosto en el Campeonato Europeo Máster de Natación Sicronizada que se celebra en Roma.

Ellas son Laura Garde, Lola Sarriguren, Irene Aldabe, Alicia Otaegui, Anita Bonhomme, Raquel Elizalde, Ana Lana, Garbiñe Rekarte y su entrenadora, Isis Mínguez, quienes forman Mariburruntzi Sinkro Taldea, el único equipo nacional de la categoría de más de 50 años y uno de los tres que hay a nivel europeo.

Competirán con un equipo sueco y otro italiano por el oro, aunque el objetivo, tal y como explican en declaraciones, no pasa de "disfrutar de un viaje con amigas".

La aventura comenzó hace ya doce años, cuando la entrenadora, de origen mallorquín, aterrizó en Navarra y, Garbiñe Rekarte, una de las nadadoras, le preguntó si estaría dispuesta a enseñar a un equipo de mujeres que habían sido nadadoras.

EFE

Según explica Lola Sarriguren, entrenando "solo una vez al mes", en pocos meses habían hecho la primera exhibición pública y les picó "el gusanillo". "Nos tiramos a la piscina literal", añade entre risas. "Entrenábamos una vez al mes y poco a poco fuimos a más, con coreografías más difíciles y entrenando cada vez más", comenta Laura Garde.

Ahora participarán en su cuarta cita internacional, para la que están "con muchas ganas de competir", pero sobre todo quieren "disfrutar muchísimo". "Un escenario como Roma, instalaciones magníficas, todas juntas... Sobre todo disfrutarlo. A nivel deportivo, si podemos mejorar las puntuaciones del mundial, bien, y si nos colgamos unos oros, pues mejor que mejor", apunta Garde.

Al ritmo de Queen con su mítico 'We will rock you' entrenan cinco días a la semana en diferentes piscinas y "cuando podemos". Suelen hacerlo a las 8 de la mañana, antes de ir a trabajar, y cuando la piscina les permite poner la música y usar dos calles, para no molestar al resto de usuarios.

Isis Minguez, su entrenadora, destaca que "tiene muchísimo mérito lo que hacen". "Son las únicas en todo el territorio español que hacen esto y que estemos aquí, en Navarra, es un orgullo. Es difícil, la edad que tienen, tienen sus vidas, sus familias, que estén así de motivadas y que sigan siendo las mismas ocho que empezaron es una pasada", añade.

Minguez entrena a equipos de jóvenes nadadoras, pero asegura que las Mariburruntzi, "como llevan tantos años haciendo, se han ido adaptando a un entrenamiento normal que puede hacer una niña de 15 años".

"Están fuertes, entrenan muchas horas y no hay que hacer muchas adaptaciones. Hay lesiones y es normal. Tenemos un par que están casi permanentemente lesionadas y lo que hacemos es que solo hagan una coreografía. Si hay lesiones se hacen entrenamientos adaptados. Ellas se conocen muy bien y saben hasta dónde pueden llegar", comenta.

En Roma competirán durante cuatro días, en las categorías de Dúo técnico, Dúo libre, Equipo técnico y Equipo libre. En la parte técnica se valora la precisión al ejecutar una serie de figuras y elementos obligatorios que se suceden en un orden establecido por la normativa. La parte libre es más larga y los equipos la hacen a su medida.

EFE

La entrenadora incide en la idea de disfrutar y pasarlo bien: "Ese es el objetivo principal pero yo siempre les digo que se queden con la sensación de haberlo hecho bien, dándolo todo, y si luego cae alguna cosita, pues bien, pero el objetivo es disfrutar e irnos satisfechas".

Las propias nadadoras se lo toman como unas vacaciones con amigas: "Son unas vacaciones extrañas. Yo cuando les digo a mis amigos que me voy a Roma de vacaciones, pero que a las 8 de la mañana tengo entrenamiento, me dicen que no son unas vacaciones muy creíbles. Es un viaje de amigas pero con el aspecto competitivo", cuenta Anita Bonhomme.

"Hacer un viaje de equipo es bonito porque es difícil que nos juntemos todas. Vamos todas juntas, se han alineado los astros para que podamos ir. Nuestro entorno no sabe muy bien a dónde vamos. No son muy conscientes. No tiene que ver con la natación a la que estamos acostumbrados a ver, es todo muy estricto pero es diferente", añade Alicia Otaegui.

Ocho mujeres que quieren plasmar en el campeonato el trabajo del año y que afrontan la posibilidad de competir a nivel internacional como un "sueño dulce", Sweet Dreams, canción de Eurythmics sobre la que Laura Garde y Lola Sarriguren harán su coreografía del dúo.

Es la primera vez que competirán en la categoría de 50 a 59 años en dúo y 50 a 64 en equipo, ya que en citas anteriores se encontraban en una de edad inferior. Tiene asegurada su medalla, aunque, una vez allí, "si es de oro mejor".

Sobre el futuro, lo tienen claro, "seguiremos hasta que el cuerpo aguante y tengamos ganas, porque achaques ya tenemos", comenta Sarriguren entre risas. "Este año ha sido duro en ese sentido, pero de momento ganas tenemos", concluye.

PROTAGONISTAS DE "EL VUELO DE LAS LIBÉLULAS"

La historia de este equipo ha llegado también a la gran pantalla de la mano del director Iñaki Alforja quien rodó el documental 'El vuelo de las libélulas' durante la pandemia y que se presentó en el festival 'Lo que viene'.

“El vuelo de las libélulas" es un proyecto con marcado carácter social que pretende contribuir a construir, desde una perspectiva igualitaria, un referente visual y cultural nuevo y atractivo en torno a la relación entre la mujer adulta y el deporte. Para ello, el film aborda la realidad que viven estas “libélulas”, mariburruntzi en euskera,: mujeres "normales”, de mediana edad, con sus dolores físicos y sus marcas de la vida.

Se estructura como una coreografía entre las vidas de las protagonistas pero, también, entre dos elementos –la tierra y el agua– que representan dos mundos claramente diferenciados. La tierra simboliza la lucha diaria, las dificultades de la vida, la enfermedad. En contraposición, el agua representa los sueños, los deseos, la belleza.