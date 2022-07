Cientos de apasionados a la gimnasia artística se pasaron este jueves por el Navarra Arena para que sus ídolos les firmasen un autógrafo y se hicieran fotos con ellos.

Los integrantes del equipo olímpico español de gimnasia artística (Ray Zapata, Alba Petisco, Néstor Abad, Marina González, Thierno Boubacar Diallo, Nicolau Mir y Joel Plata) competirán este viernes 22 de julio a partir de las 17:30 horas frente a rivales de diferentes clubes de España. Cuando realicen todos los ejercicios tendrán un descanso de 15 minutos a recuperar fuerzas y después volver para realizar las pruebas hasta aproximadamente las 21:00, hora a la que está previsto que terminen los campeonatos.

Ray Zapata, ganador de la medalla de plata de suelo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llega al campeonato con molestias en el tendón de Aquiles. El gimnasta de 29 años no forzará, ya que tiene un ojo puesto en el Europeo de Alemania, que empieza el 11 de agosto, por lo que es posible que no pueda dar su mejor versión. “Estoy en periodo de adaptación por culpa del tendón de Aquiles. Por el momento, hoy en el entrenamiento he saltado y me encuentro bien, pero veremos como me levanto mañana con esas adaptaciones y cargas de entrenamiento que estoy haciendo pensando en el Campeonato de Europa. Y en el caso de encontrarme bien, daré lo mejor de mí porque al fin y al cabo esto es competición y hemos venido a ganar”, comentó el español.

El día de los siete olímpicos en el Navarra Arena comenzó este jueves a las 14:00 horas con los entrenamientos oficiales. Estuvieron durante una hora poniéndose a punto para la competición de esta tarde.

Después de hacer una pausa para comer, todos los gimnastas del equipo español atendieron a sus aficionados en el interior del Navarra Arena firmando autógrafos y haciéndose fotos.

“Es un orgullo muy grande, ver como unas niñas y niños pequeños se fijan en nosotros. Al final, todos hemos tenido un ídolo en el que nos fijamos cuando éramos pequeños y es un honor ser una referente para los que están empezando”, comentó la gimnasta de 19 años Alba Petisco.

ALABAN EL NAVARRA ARENA

El Navarra Arena es un recinto preparado para albergar cientos de eventos con unas impresionantes instalaciones y los olímpicos están encantados. El gimnasta Ray Zapata, nacido en República Dominicana, alabó las instalaciones que tiene el Navarra Arena para la práctica de campeonatos de gimnasia artística y cree que en un futuro se podrán celebrar competiciones internacionales. “Aquí en Pamplona nos apoyan mucho, estamos muy contentos con la organización. Este es el escenario más acondicionado para realizar un campeonato de gran envergadura”, dijo Zapata.

Además, el exgimnasta y actual presidente de la RFEG (Real Federación Española de Gimasia), Jesús Carballo, también elogió al Navarra Arena : “Tiene zonas de calentamiento, zonas para poder albergar todas las disciplinas. En España hay pocas instalaciones de estas características y para nosotros es muy cómodo venir aquí. Y yo como antiguo gimnasta me habría encantado competir en estas instalaciones”.