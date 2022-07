Carlota Ciganda está de vuelta

pamplonesa dio este sábado 9 de julio un golpe sobre la mesa en el ‘Mediterranean Ladies’ Open al finalizar la tercera ronda con 68 impactos, con una nueva tarjeta libre de bogeys y con cuatro birdies. Después de unos torneos algo ausente, la Carlota Ciganda dio este sábado 9 de julio un golpe sobre la mesa en el ‘al finalizar la, con una nueva tarjeta libre de bogeys y con cuatro birdies.

La golfista de 32 años ya está más cerca de conseguir el un título del Circuito Europeo, algo que no logra desde 2019, cuando precisamente venció este torneo que se disputa en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona). “Estoy jugando bastante bien, cogiendo muchos greenes y para lograrlo hay que jugar con mucha concentración. En la segunda vuelta he hecho todo pares, me gustaría haber conseguido algún birdie más, pero estoy muy contenta por volver a hacer una vuelta sin bogeys”, continuó.

“Estoy embocando muchos putts y estoy cometiendo pocos errores… y eso siempre ayuda. Creo que el putt es lo que mejor estoy haciendo este año”. Tras la jugadora navarra intentan no perder comba las suecas Maja Stark, defensora del título, y Sofie Bringner, a cuatro golpes con un global de 204 golpes (-12).

La otra navarra, Elena Hualde, finalizó la ronda en el puesto 53 con 77 golpes. Hoy se disputará la última jornada del Estrella Damm Ladies Open.