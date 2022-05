Ander Olcoz: "Es un orgullo ser el primero en pisar un tatami internacional"

años de lucha, esfuerzo y sacrificio, Ander Olcoz, marcó este sábado 21 de mayo un antes y un después en el mundo de la gimnasia rítmica. El tafallés se convirtió en el primer gimnasta masculino de la historia en pisar por primera vez un tapiz internacional. Lo hizo en el World Challenge Cup, acompañado de su entrenadora Uxue Almiñana, del Después de, marcó este sábado 21 de mayo un antes y un después en el mundo de la. El tafallés se convirtió en el primer gimnasta masculino de la historia en pisar por primera vez un tapiz internacional. Lo hizo en el Navarra Arena , en la, acompañado de su entrenadora, del Lagunak , que vivió con orgullo este paso tan importante en su mundo.

¿Cómo recibe un gimnasta una copa del mundo en su ciudad?

Con muchas ganas y más por ser la primera vez que voy a hacer una exhibición en un mundial. Estoy contento y orgulloso de poder representar, junto a dos compañeros, Eneko Lambea y Gerard López, a todos los chicos que practican y aman la gimnasia. Que seamos nosotros los que enseñemos al mundo, porque esta competición se ve en todos los países, es un orgullo.

¿Había nervios?

Sí, pero diferentes. Eran nervios por las ganas de disfrutar de esta gran oportunidad, decía el navarro. Para mí, añade Uxue, su entrenadora, fue impactante saber que tendríamos esta oportunidad. Cuando nos lo propusieron fuimos conscientes de que había que enseñar la técnica masculina, pero luego te paras a pensar y creo que lo más importante es vivirlo, esto es bonito, y tenemos que disfrutar muchísimo.

¿Cómo ha sido la preparación?

Ayer hice el ejercicio de aro, con la canción Aire de José Mercé, y hoy las mazas al ritmo de Nach. Son dos ejercicios nuevos esta temporada, aunque ya los enseñé en Enero en el nacional, me fueron bien. Además, son los mismos que dentro de poco haré en el Campeonato de España. Nosotros elegimos el aro porque creemos que es el que más está gustando a la gente, con música queda muy bonito. La preparación, cuenta Almiñana, comenzó en enero y él ha trabajado también en conjuntos mixtos, así que la preparación realmente ha sido corta. Hay horas, unas doce a la semana, aunque no son muchas para lo que se debe entrenar.

¿Aspiran a algo así?

Ojalá, dice Ander. Es más difícil que se de esta oportunidad porque a nivel internacional la rítmica masculina aún no está aceptada, aunque me conformo con ver a un chico compitiendo en cualquier World Challenge Cup que haya. Hemos avanzado, añade la entrenadora, cuando probamos conjuntos mixtos pensábamos que quedaban muchos años para que se formalizara esta categoría, pero de repente lo aprobaron, nos sorprendió para bien, así que con esto quiero pensar que pasará igual. De todas formas, como dice Ander, si él no lo puede disfrutar, yo espero y deseo que lo hagan otros chicos. Será algo que festejaremos todos los amantes de la gimnasia.

Un referente este fin de semana.

Italia y Bulgaria, coinciden ambos. Hacen arte con las coreografías, son los dos países que están en lo más alto y transmiten muchísimo, remata Almiñana.

¿Y la temporada cómo ha ido?

Los conjuntos mixtos se quedaron campeones de España, cuenta Uxue, pero ha sido complicado. Hay que repartir el trabajo para que todo salga bien, creo que nos falta más trabajo individual, pero a partir de ahora ya nos centramos en junio, en el nacional. Haremos los mismos ejercicios que este fin de semana, incluso uno más. Es mi último empujón, cuenta Ander, así que habrá que trabajar, rodar bien y esforzarse para llegar a la gente.

La selección luce un traje navarro

La selección española de gimnasia rítmica lució este sábado en el Navarra Arena, durante la World Challenge Cup, un traje confeccionado por una empresa navarra, Vinkova. El maillot, inspirado en el tango, tenía 7.000 cristales cosido a mano, su fabricación ronda el mes y medio.