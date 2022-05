¿Debería aficionarme a la NFL? Aquí te contamos por qué estás tardando en hacerlo

La NFL traerá este año cuatro partidos a Europa, a Londres y Múnich, y es un liga, un deporte, en auge en España. Sin embargo, es posible que tengas dudas sobre si debes subirte a ese carro. ¿Entenderé el reglamento?, ¿tendré que trasnochar para verlo?, ¿son partidos muy largos?, ¿juegan una Champions en la que siempre gana el Real Madrid sin saber muy bien cómo? Bueno, si te estás haciendo estas preguntas o parecidas, no te preocupes: tres redactores de Diario de Navarra, locos por este deporte, te van a ayudar a decidirte.

Bosco Hernández:

"En España hay comentaristas muy calificados para explicar el juego"

Diario de navarra

"Sí, debes. Siempre se ha dicho que es un deporte lento, que no pasan cosas, pero no es verdad. Cuando la pelota está parada, hay un montón de cosas que están pasando y que a primera vista no se ven, pero en España contamos con un montón de periodistas que están perfectamente cualificados para contarte lo que pasa, como Rubén Ibeas, Álvaro Rodríguez o el navarro Javier López. Los tres comentan cinco o seis partidos cada semana en Movistar y explican perfectamente qué está pasando para que lo puedas entender".

Iñaki Lorda: ​"Poder verlo en España, quizá en un futuro cercano, es una ventaja para aficionarse a este deporte "

Diario de Navarra

“Es un momento idóneo, porque la NFL va a llegar a Europa; lleva años jugando en Londres, en Wembley, y este año además va a jugar varios partidos en Alemania, y quién sabe si van a poder jugar en España dentro de poco. Poder tener un deporte tan lejano cerca de nuestras fronteras y, en un futuro, tenerlo en España, es una clara ventaja para aficionarse a un deporte que está en crecimiento y que va a ir a más”.

Javier Iborra: ​"Cuando comprendes lo básico, descubres que tiene una profundidad casi infinita"

diario de navarra

"La NFL es realmente cómoda para el espectador. No son muchos partidos, 17 por equipos; se juega de septiembre a primeros de febrero, incluido el play-off; y la mayoría de los partidos se programan a la misma hora, el domingo a las 19 h. (hora peninsular española). ¡Como antes cuando en la Liga se jugaban ocho o nueve partidos a las cinco! Y eso se agradece. Además, es un deporte rápido, que aunque no domines las reglas y las tácticas te puede enganchar, y que luego, cuando llegas a comprender lo básico, descubres que tiene una profundidad casi infinita… ¡que es casi ajedrez!".

¿Te hemos convencido? Pues permanece atento a Diario de Navarra porque pronto te ayudaremos a elegir de qué equipo debes hacerte y te explicaremos por qué debe ser de los Green Bay Packers.