El Waterpolo Navarra se despide de la elite tras 14 años

un descenso que estaba anunciado desde hace semanas. La última vida la consumió en la casa del CE Mediterrani en un día en el que nada acompañó: frío y cielo gris sobre una piscina al aire libre para un partido que encima se jugó sin algunos jugadores clave en el conjunto visitante. Poco pudo hacer el Waterpolo Navarra para evitardesde hace semanas. La última vida la consumió en la casa del CE Mediterrani en un día en el que nada acompañó: frío y cielo gris sobre una piscina al aire libre para un partido que encima se jugó sin algunos jugadores clave en el conjunto visitante.

El equipo navarro no tuvo opciones de victoria en ningún momento. El anfitrión, a medio gas pero muy superior, fijó rápidamente el marcador en 3-0 y poco pudo hacer la escuadra preparada por Manel Silvestre, que nadó a contracorriente durante todo el encuentro. Pese al resultado adverso, el Navarra quiso ponerle garra al partido y luchó en todas las acciones ofensivas hasta lograr el primer tanto. Antes de finalizar el primer cuarto, un gol de Fermín Arriazu parecía calmar las aguas, aunque el segundo no llegó antes del primer descanso y el equipo barcelonés volvió a tomar ventaja, gracias a los tantos de Pol Prat de penalti. Con el 6-2, la ventaja ya era insalvable para un conjunto condenado al descenso después de haber permanecido en la elite los últimos catorce años. Los últimos dos cuartos no tuvieron historia.

Ahora al Waterpolo Navarra le queda disfrutar del último partido en casa en División de Honor, que pondrá el punto final a una temporada para olvidar.

C.E. Mediterrani 15

​

Waterpolo Navarra 4

​

​C.E. Mediterrani. Matarredona (p.), Álvaro García, Pau Linares, Corres (2), Pol Prat (5), Jan Pérez (1) y Radic (2) –siete inicial-, Marc Minguell, Marc Roca (2), Jordi Pérez (1), Edgar Estévez (1), Oriol Quesada (1) y Jorge Ortega.

​

​Waterpolo Navarra. Ander Huarte (p.), Martín Chocarro (1), Javier Zapata, Fermín Arriazu (2), Contreras, Ruda Franco y Daniel Zulaica, –siete inicial-, Oier García, Iker Arraras, Juan Munárriz (1), Alzamora y Basterrica.

​

​Árbitros. Marta Cabanas y Marc Bach (Comité catalán). Eliminaron al jugador visitante Javier Zapata.

​

​Parciales. 3-1, 5-1, 4-1, 3-1.

​

​Incidencias. Piscina Josep Vallès.