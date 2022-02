Un punto de oro fuera de la pista de pádel

Entre las cuatro paredes de una pista de pádel pueden ocurrir muchas cosas. Los puntos pueden no entrar, la bola no acaba donde debería o el resultado no es el deseado. Aun así, cualquier persona aficionada puede disfrutar en el rectángulo. El pádel es un deporte con gran acogida social a la que cada vez se suman más personas de todas las edades. La Federación Navarra de pádel cuenta con 3.472 licencias, 2.265 masculinas y 1.207 femeninas. Dentro de la misma, se encuentran las competiciones para menores con diferentes torneos y actividades. Por un lado, se disputa la Copa Reyno por equipos, para edades de entre los años 2008 y 2014. Esta competición tiene como objetivo el aprendizaje y contacto con la competición. Por otro lado, también está el Circuito Navarro de Menores, con carácter competitivo y que puede clasificar a los jóvenes para diferentes pruebas nacionales.

En tercer lugar, también se disputan los Juegos Deportivos de Navarra. El fin de semana pasado se celebró la primera jornada de siete. No se necesita licencia y los deportistas pueden apuntarse con la pareja que elijan. Las categorías son Júnior, Cadete, Infantil, Alevín y una mixta Benjamín.

Las primeras rondas de la primera jornada se dividieron entre las instalaciones de Mundo Capitani de Mutilva y Pádel Reyno de Navarra de Beriain. y las finales se disputaron el domingo en el Anaitasuna. En el entorno de las pistas se juntaron padres y abuelos para animar a los jóvenes. Incluso, entre los propios jugadores se animaban. El sistema del partido consistía en dos sets a seis puntos con un tie-break en el 6/6. En el caso de que cada pareja hiciera un set, sería un súper tie a diez puntos. También se jugaba con el punto de oro, cuando llegan a iguales tienen que decidir quién de los dos resta y se juega a una bola.

Los propios jóvenes eran los encargados de ir contabilizando los puntos. Aunque, también se encontraba supervisando Marta Ibáñez Bueno, jueza árbitro del campeonato. “Todos se llevan muy bien entre ellos, esto es para pasárselo bien, para fomentar el deporte. La competitividad quedaría en un segundo plano”, explica Ibáñez, que también es la encargada del Circuito de Menores en la Federación Navarra de Pádel. Aunque no todos pueden llegar a la final, son tres días exigentes para ellos, pero también gratificantes. “Al ser un fin de semana entero, están jugando entre ellos y el deporte les divierte. Meten muchas horas a la semana por general”, cuenta Ibáñez.

PASO A PASO

Los deportistas cuentan con numerosos eventos para disfrutar del pádel. “Nosotros trabajamos la evolución. Me gusta poder acompañarlos en el aprendizaje y distinguir el momento en el que ellos aprenden. Es muy interesante verlos competir”, explica Ignacio Santos, entrenador del club Pádel Reyno de Navarra.

Santos vio el domingo a sus alevínes disputar las semifinales. En algunos momentos, algún jugador se enfadaba al no lograr el punto. Aunque, se reponía enseguida y volvía a intentarlo. “Dentro de los entrenamientos ellos van tomando la competición como algo más cercano. Participan semanalmente y empezamos a trabajar y mirar otros aspectos. En categoría alevín se tendría que ver muy claro la frustración de un niño en la pista. Todavía no trabajamos la frustración como algo relacionado para perder”, relata Santos. Los entrenamientos se planifican en función de la temporada. “En mi caso, estos chicos entrenan dos horas semanales. Se hace una planificación de la temporada donde se trabajan unos aspectos relacionados con el pádel y a partir de ahí se dividen en ciclos. Siempre me suelo guiar por un patrón táctico. Por ejemplo, empezar con los globos de base, luego tirar un globo, la transición hacia la red y qué pasa en la red”, detalla. Durante el partido, el resultado puede ser positivo o negativo, pero la diversión y el aprendizaje están asegurados. “Disfrutan y les vienen muy bien para aprender. Me encanta que esté feliz jugando a esto, además hace nuevas amistades”, cuenta Daniel Gil, padre de Álvaro Gil que se encontraba disputando la semifinal alevín.

La próxima jornada de los Juegos Deportivos de Navarra se disputará del 8 al 10 de abril en el club San Juan. Un mes antes, del 18 al 20 de marzo se jugará la segunda jornada del Circuito Navarro de Menores.