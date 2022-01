El navarro Adur Etxezarreta, primer español en hacer podio en una Copa de Europa de descenso

Adur Etxezarreta se convirtió este viernes en el primer esquiador español en categoría masculina de la historia en hacer podio en una Copa de Europa de descenso tras ser segundo en la prueba disputada en la estación de Tarvisio (Italia), donde por fin pudo conseguir ese resultado que se le resistía tras una sólida trayectoria durante las últimas temporadas.

El esquiador navarro empató en la segunda plaza con el italiano Nicolo Molteni, ambos con un tiempo de 1:47.71, por detrás del ganador de la prueba, el suizo Lars Roesti, que paró el crono en 1:47.56 y aventajó en quince centésimas a Extezarreta y Molteni.

Adur, al finalizar la prueba en tierras italianas, se mostró muy contento con el gran resultado.

"Llevo un año esperando este momento y por fin lo he conseguido. Tanto yo, como el equipo, hemos hecho un gran trabajo. Es un resultado muy importante que me da mucha confianza de cara al futuro y que me ayudará en futuras Copas del Mundo, gracias a la bajada de puntos FIS", destacó.

El esquiador, de 25 años, sorprendió con sus victorias en pruebas de velocidad FIS en Francia e Italia y terminó la temporada 2019-2020 con una 7ª posición en el descenso de Kvitfjell de la Copa de Europa.

Durante la temporada 2020-2021, participó en tres Copas del Mundo y en los Mundiales de Cortina d’Ampezzo, pero fue en la Copa de Europa de Santa Caterina donde obtuvo una 6ª posición y una 12ª en Orcieres Merlette.