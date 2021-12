Ray Zapata: "Sigo subido en una nube y no me voy a bajar"

Ray Zapata, gimnasta español que sigue subido en una nube tras su éxito y que no piensa bajarse de ella tras haber logrado el pasado verano “un resultado excelente”. que logró la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020 , ha afirmado este sábado 4 de diciembre quetras su éxito y que no piensa bajarse de ella tras haber logrado el pasado verano “un resultado excelente”.

“Estoy mejor. Tuve una pequeña afección en el talón de Aquiles a la vuelta de los Juegos Olímpicos ya que la preparación fue súper dura. Después decidí tomarme un descanso coincidiendo también con que había nacido mi hija. Ahora es el momento de disfrutar de ella”, dice sobre su estado el vigente subcampeón olímpico.

Zapata encara las navidades “con mucha ilusión” tras su subcampeonato en el país nipón, añadiendo entre risas que deberán tener cuidado al colgar la medalla del árbol debido al peso de la misma.

“La medalla fue un regalo buscado y costoso que no se puede comprar con dinero”, dijo el atleta en el interior de uno de los palcos del pabellón Navarra Arena mientras se celebran los Campeonatos de España de Gimnasia Artística.

Y añade que sus compañeros están compitiendo y "hay que venir a animar a pesar de que tú no compitas. Nos vemos todos los días y sabemos lo duro que es y el calor y el apoyo siempre se agradecen”.

Zapata asegura que su objetivo siempre ha sido conseguir una medalla: “desde que Gervasio Deferr me dio la oportunidad de entrenar con él, este era mi objetivo desde el principio hasta el final. Hubo mucho trabajo de por medio, pero hay que luchar hasta conseguirlo”.

Sobre el pabellón multiusos de la capital navarra, considera que “está en el top 4 de los que he estado. Reúne las características perfectas para realizar competiciones internacionales. Siempre nos vamos fuera y estaría bien que se pasaran por Navarra”.

Quedan cuatro años para los JJ.OO de París, pero el rey del suelo español ya piensa en ellos: “los voy a afrontar con mucha ilusión. Primero, me encantaría clasificar; segundo, que estuviese mi familia en la grada incluida mi niña y; tercero, ganar una medalla”.

“Me encantaría hacer salto de trampolín. Sería increíble. Me encanta”, responde el joven de 28 años, quien tampoco descarta explotar sus cualidades en el cine tras haber participado en series como Sex Education, “en un corte bastante cachondo donde me tocó perrear. Espero que algún día alguien me contrate para hacer de doble y hacer algo de peleas a lo Jackie Chan”.