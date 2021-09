El deporte navarro abre sus puertas y vuelve a la situación de febrero de 2020

El deporte aficionado navarro irá recobrando a partir de este próximo viernes, 1 de octubre, la normalidad con la decisión adoptada ayer por el Gobierno de Navarra de dejar sin efecto las restricciones vigentes, salvo las medidas preventivas básicas de higiene, distancias y ventilación.

Eso sí, el uso de la mascarilla obligatoria se mantiene en los casos así establecidos en las últimas normativas ( en interiores de espacios públicos o en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de metro y medio...). Además, y como en cualquier otro evento de otra índole, se adoptarán medidas para tratar de evitar aglomeraciones .

Sin embargo, y dejando al margen el deporte profesional que está regido por el Consejo Interterritorial de Salud (caso de los estadios de fútbol de Primera y Segunda y pabellones de baloncesto ACB), los polideportivos, gimnasios e instalaciones para el deporte popular y aficionado recuperan “los aforos y horarios anteriores a la pandemia”.

Todo ello lleva, prácticamente, al regreso a las condiciones existentes en febrero de 2020, antes de que irrumpiera la pandemia por coronavirus.

ÉLITE, JUEGOS DEPORTIVOS...

Helvetia Anaitasuna, Waterpolo Navarra o el Osés Construcción Ardoi son algunos de los equipos referentes en Navarra que ya se verán beneficiados de esta nueva norma, al poder contar en sus encuentros de este próximo sábado con el apoyo de su afición con el aforo completo del pabellón Anaitasuna, la piscina Ciudad Deportiva Amaya o el polideportivo de Zizur, respectivamente.

No obstante esta nueva situación no sólo afecta a los diferentes equipos de primer nivel, sino también a eventos deportivos populares, escuelas deportivas municipales o, por ejemplo, a los familiares y allegados de los deportistas en los Juegos Deportivos de Navarra que ya están compitiendo (fútbol, balonmano, etc). Estospodrán acudir ya a las competiciones sin las restricciones que han venido siendo establecidas.

Otro de los aspectos es la recuperación en esos lugares -siempre que así estuviera permitido previamente- de la posibilidad de comer o beber, algo que estaba prohibido por ejemplo hasta ahora por la situación.

Además, también cambian las condiciones para los bares, cafeterías o barras instaladas en polideportivos y pabellones, campos, gimnasios o centros deportivos de todo tipo. Todos ellos siguen las normativas del resto de la hostelería navarra.