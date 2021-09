El boom del pádel

Este deporte se ha convertido en una alternativa al ocio en tiempos de pandemia, especialmente entre los jóvenes. Es una época de cambios en los hábitos sociales. Las restricciones para limitar la propagación del coronavirus han provocado que la gente lleve otro tipo de vida. Antes de la covid-19, salir de fiesta o ir a cenar a casa de amigos era lo normal entre los jóvenes. Socializar era mucho más fácil. Ahora, esos planes tan cotidianos están prohibidos o muy limitados. Sin embargo, hay un plan B: el pádel.

Algunos clubes de pádel cuentan su experiencia tras este año de pandemia. En Itaroa Pablo Semprún Sport Center señalan: “Nuestra realidad es que hubo unos meses brutales. El mes de diciembre de 2020 fue el mejor diciembre que hemos tenido nunca, todo el mundo llamaba, tenías un montón de pistas a todas horas. Tengo otros dos centros, uno en Vitoria y otro en Logroño y ocurría un poco lo mismo, aunque noté diferencia”, subraya su responsable, Pablo Semprún. “Lo que sí se ha notado más es durante el fin de semana de invierno, que antes la gente se iba a esquiar”.

Antes de la pandemia, los fines de semana se destinaban a otras cosas. “Ahora, por la pandemia hemos tenido los fines de semanas más llenos, antes solo teníamos tanta gente cuando habíamos organizado algún evento. Más allá de esto, el club siempre ha funcionado bien, teníamos las pistas con una ocupación bastante alta. Cuando tienes una ocupación así de alta no puedes mejorar mucho más, podíamos haber hecho más pistas, pero sabía que esto sería algo pasajero”, explica Semprún.

A nivel de clases también han notado un incremento de la demanda. “Más o menos la pudimos cubrir, aunque es lo mismo que de las pistas, nosotros ya contábamos con una escuela grande. Una escuela que tiene más de 300 alumnos y lo que hemos hecho ha sido superar los 400. Hemos podido ampliar hasta ahí, más no hemos podido”.

Semprún añade que el boom también se está extendiendo en otros países. “En Europa está pegando muy fuerte sobre todo en Francia, Italia y Holanda. Es una locura cómo se está desarrollando. El secreto del pádel es que llegas el primer día y te diviertes. Además no hay un solo deporte que sea más fácil, el pádel el mismo día que empiezas ya te puedes defender”.

“El pádel siempre ha tenido un comportamiento social”, porque permite jugar a diferentes niveles con amigos con conocidos, algo que en otros deportes es más complicado. “La gente que no tenía desarrollado su club le ha venido mejor la pandemia, pero a nosotros no tanto. Sí que hemos notado que ha venido más gente de los pueblos de Navarra: veía gente que nunca había visto por aquí a jugar”, explica Pablo Semprún.

“A las tardes y sobre todo a última hora es cuando más problemas para reservar pistas. El problema suele venir cuando empieza la escuela durante el curso, que desde las 16.30 tenemos 4 de las 10 pistas cogidas”, señala.

“Es sencillo y te diviertes jugando”

El alquiler de pista también se ha visto afectado a raíz de la pandemia. "Lo que es puro alquiler de pista se desbordó", explica Semprún.

“Desde el primer día puedes competir”

El encargado del Navarra Padel, César Cruchaga, cree que “el pádel tiene mucho sitio porque el nivel que se necesita para pasártelo bien el primer día es muy bajo. Desde el primer día puedes competir, siempre que las otras personas tengan tu mismo nivel. El sector femenino ha tenido un mayor incremento en este deporte. Los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia en cuanto a que se las cerrado muchas actividades que antes podían hacer y el padel ha sido un recurso con el que muchos han salido”.

DEPORTE SEGURO Y FÁCIL

César Cruchaga, gerente del Club Navarra Pádel, explica: “Hemos tenido más ocupación hasta los fin de semanas, en franjas horarias que estaban vacías y ahora están llenas”. Además se ha demostrado que es un deporte seguro ya que apenas ha habido contagios. “Tener 4 personas en 200 metros cuadrados jugando en naves de mucho espacio y ventiladas hace que el contagio sea complicado”, explica el director de Navarra Pádel. “Hemos tenido varios casos de jugadores asintomáticos que luego daban positivo y no habían contagiado a nadie, gracias a esto las instalaciones han permanecido abiertas. Hemos cumplido todas las normativas y gracias a esto la gente ha seguido jugando a pádel. Lo que ha pasado al pádel no pasaba a otros deportes de contacto”.

Otros deportes de contacto no han podido competir, ni entrenar, sin embargo el pádel se ha mantenido. “Lo que ha sucedido es que la gente ha ido a deportes que se podían practicar uno era el pádel y otro ha sido la bici”, cuenta César Cruchaga. “Cuando se han podido hacer otro tipo de deportes, la gente ha seguido jugando a pádel”.

“Mucha gente ha tirado por el pádel por eliminación”. No es como otros deportes en los que la iniciación es más lenta, en el pádel si encuentras gente de tu mismo nivel, el primer día ya te lo estás pasando bien. De todas esas personas que han venido a esta experiencia, a un tanto por ciento le ha gustado y aunque no sea padelera, su partidito a la semana echan. “El boom se ha ido desinflando, porque es un deporte facilón, pero esta situación no va a seguir en el futuro”, dice Cruchaga. “En el contexto de este boom todo el mundo ha solicitado clases, hemos visto un perfil nuevo de jugador joven de pádel, la gente que ha querido continuar progresando. Tenemos entre 500 y 600 alumnos y estamos al límite de nuestra capacidad. No hemos podido absorber muchos más alumnos a pesar de este boom. Tenemos unas limitaciones en cuanto al número de pistas y al numero de monitores. Si hay cinco monitores no podemos ofrecer más alumnos, además tiene que haber pistas libres para los socios y para la gente que venga a jugar un día cualquiera”.

El pádel tiene mucho recorrido porque el nivel que se necesita para pasárselo bien desde el primer día es bajo. “Desde el primer día puedes competir, siempre que las otras personas tengan tu mismo nivel”. Se mejora muchísimo en poco tiempo, coges nivel enseguida. El sector femenino ha tenido un mayor incremento en este deporte, el perfil de persona que ha entrado nueva es gente joven, sobre todo las chicas. “Los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia en cuanto a que se las cerrado muchas actividades que antes podían hacer y el pádel ha sido un recurso con el que muchos han salido”, dice Cruchaga.

Desde el Club La Bandeja, el gerente, Daniel Mayo cuenta que a raíz de la pandemia ha habido un incremento de gente que juega a pádel. “El resto de deportes que son de contacto han sido más complicados de realizarse. A partir del 1 de junio de 2020 pudimos abrir y aquí nos vino gente de todo tipo de deportes, porque al final era de los pocos deportes que se podía hacer”, comenta Mayo.

“Ahora que poco a poco se va abriendo todo más, todo está volviendo a la normalidad, pero si que es verdad que mucha gente ha venido al pádel para quedarse. Hay mucha gente que aunque ahora vuelva al fútbol o al baloncesto puede mantenerse su partido de pádel a la semana”. Este club es otro de los que también han notado un incremento de la demanda de clases: “Ha habido incremento de demanda de clases, nosotros es lo que defendemos porque el pádel aunque sea un deporte muy social, la clase te ayuda a saber colocarte, pegar bien a la bola y además tiene su técnica”, argumenta. Daniel Mayo explica que “la demanda ha sido muy grande, y lo que ocurre es que los clubs tenemos un cupo limitado y a partir de ahí no podemos atender a todas las solicitudes de demanda que ha habido”.

“El pádel te permite compatibilizar deportes”

Daniel Mayo, cree que la gente que se ha animado este último año a jugar a pádel se va a quedar. “Lo bueno que tiene el pádel es que te permite compatibilizar con otros deportes, puede ser que alguien entrene a balonesto o a fútbol ahora y siga echando su partido una vez a la semana con amigos”. Otra de las ventajas del pádel es que es accesible a todas las edades y puedes disfrutar siempre que los jugadores sean del mismo nivel. Calculo en un 20-25% de la gente que ha probado este año juega para quedarse”, apunta .

“Hemos sido de los deportes beneficiados”

Pilar Lafuente cree que “ha habido un incremento clarísimo, porque nosotros como deporte gracias al apoyo de la federación y a las características que tiene el pádel para jugarlo, hemos sido de los deportes más beneficiados. Durante este año y medio y sobre todo desde junio de 2020 ha sido una locura, tanto en la escuela como en las reservas se ha incrementado muchísimo”. La gerente apunta que “había días que la gente se tenía que quedar sin jugar y la gente estaba dispuesta a jugar en horas a las que antes no jugaban”.

LOS NUEVOS SE QUEDAN

Además, Mayo es partidario de que la gente que se ha unido este año se quede: “Calculo en un 20-25% de la gente que ha probado este último año juega para quedarse. Una de las grandes características es que el pádel engancha, se coge con poca carga técnica para poder jugar, a poco que se prueba te engancha”, concluye Daniel Mayo.

Desde el Club de pádel Arena Entrena, la gerente Pilar Lafuente Ortego cuenta: “Ha habido un incremento clarísimo, porque nosotros como deporte, gracias a a la facilidad, durante este año y medio y sobre todo desde junio de 2020 ha sido una locura, tanto el tema de escuela como el tema de reservas se ha incrementado muchísimo”. Pilar comenta: “Había días que la gente se tenía que quedar sin jugar y había gente que estaba dispuesta a jugar en horas a las que antes no jugaban, porque no encontraban a las que normalmente tenían. Sí hemos tenido más solicitudes, sobre todo en las clases intensivas de verano”.

Lafuente añade que: “Ha habido gente que hasta ahora era desconocida por nosotros y ha hecho solicitud de preinscripción, como las clases empiezan en la segunda quincena de septiembre todavía queda para saber si la escuela va a tener incremento respecto al año interior”. “Este año muchos futbolistas se han acercado a jugar y también universitarios que no podían realizar el deporte que antes hacían. El perfil de la gente nueva es joven y que antes hacía otros deportes. Una de las cosas que Lafuente se ah dado cuenta: “Hay un porcentaje significativo de mujeres que no hacían otro deporte y gracias a este sentimiento de restricción de salir a la calle, si que empezaron y han terminado por engancharse a jugar a pádel”. A pesar de confiar en que este año siguen experimentando este ‘boom’, Pilar Lafuente, reconoce: “Habrá que esperar a que comience este año para poder valorar la incidencia de este año respecto al año pasado.”