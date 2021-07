Carreño cae frente a Khachánov y jugará por el bronce contra Djokovic

El tenista español Pablo Carreño, que cayó este viernes en semifinales de los Juegos de Tokio contra el ruso Karén Khachánov en un partido arrollador del moscovita, luchará este sábado por el bronce contra el serbio Novak Djokovic tras su sorprendente derrota ante el alemán Alexander Zverev (1-6, 6-3 y 6-1).

Este resultado termina con las opciones de Dkjokovic de ganar el 'Golden Slam': necesitaba imponerse en los Juegos y en el Abierto de Estados Unidos para sumar esos títulos a los de Australia, Roland Garros y Wimbledon que ya ha ganado este año.

Zverev y Khachánov se jugarán el oro olímpico, que sí tiene un precedente ruso, con Yevgeny Kafelnikov (2000), pero ninguno alemán.

En una tarde que amenazaba tormenta sobre la pista central del Parque de tenis de Ariake, el sonido de los truenos se mezclaron con el de los saques y boleas de Carreño y Khachánov, que protagonizaron el primer partido de la penúltima jornada olímpica de tenis.

La temperatura era calurosa pese al cielo encapotado, de 31 grados al comienzo del encuentro y con una humedad del 79 % que elevaba la sensación térmica en el entrono hasta los 38 grados. Carreño aireó con frecuencia su muñeca derecha para secar el sudor y prevenir que el mango de la raqueta se le resbalara en el peor momento.

El primer set se le complicó al asturiano cuando estando igualados a dos juegos perdió su tercer servicio. Khachánov lo hizo correr llevándolo a la red desde el fondo de la pista con sus dejadas y buscándole el contrapié para desarmarlo, y respondió con efectividad a su potente saque, rompiéndole un segundo saque que le dio el set.

El ruso cometió muchos menos errores y no dejó que el español terminara de entrar en un partido en el que se mostró arrollador.

"No me he notado como ayer", dijo Carreño tras la derrota en referencia a su victoria sobre el número dos del mundo, el también ruso Daniil Medvédev, "pero es verdad que Karén ha hecho un partido muy bueno. Creo que sido más mérito suyo que demérito mío, ha sacado muy bien, me ha presionado mucho...", señaló.

La segunda manga no empezó mucho mejor para el gijonés. Volvió a perder su tercer servicio y Khachánov exprimió al máximo su poderoso saque. El moscovita logró colocar diez saques directos en el partido (siete sólo en el segundo set), mientras que los de carreño no terminaban de entrar y sólo realizó uno con éxito.

El ruso puso el marcador 5-2 a su favor con un último punto que entró tras dar en la red, que se convirtió en un inesperado rival más para el español, que vio perdidos varios puntos por ella.

Pese a que Carreño presentó batalla, Khachánov sólo tuvo que esperar a ganar su servicio para llevarse el set por 6-3 y con él, el partido y el pase a la final, en una hora y 19 minutos.

Ésta fue la sexta vez que Carreño y Khachánov se enfrentaban. El español ha vencido en tres ocasiones, pero el moscovita logró su dos anteriores triunfos sobre la pista dura (cayó en la primera ocasión, en cambio), como la de la cancha de hoy.

Carreño luchará este sábado por el bronce contra el serbio Novak Djokovic, que cayó sorprendente y arrolladoramente derrotado por el alemán Alexander Zverev por 1-6, 6-3 y 6-1 en dos horas y 3 minutos, quedándose sin la posibilidad de culminar este año su "Golden Slam".

Djokovic dominó en la primera manga, donde le rompió el saque en dos ocasiones al alemán y en la que se mostró más la contundente, pero el segundo set se le complicó. Aunque rompió el tercer saque de Zverev, el alemán rompió el suyo en dos ocasiones y defendió con uñas y dientes para llevárselo y seguir en el partido.

Zverev fulminó al serbio en el último set. Rompió el primer saque de Djokovic, que gritó furioso al verse superado por su rival.

El alemán, número cinco en el ránking mundial de la ATP, arrebató el servicio al serbio en una cuarta ocasión consecutiva y desplegó un saque implacable que dificultó las devoluciones.

Zverev dejó que Djokovic saboreara un juego para después volver a hacerle un "break" y ganarse el pase a la final del domingo 1 de agosto, en la que se verá las caras con Khachánov.

Djokovic, que tras el encuentro con Zverev disputará un encuentro de dobles mixtos, se jugará su segundo bronce olímpico (tiene el de Pekín 2008) contra Carreño, que busca su primera presea olímpica.

Carreño y Djokovic se han enfrentado hasta ahora en cuatro ocasiones y el asturiano sólo lo ha derrotado en una, el Abierto de Estados Unidos de 2020.

En la competición de dobles masculina, que tuvo hoy su jornada final, la pareja neozelandesa de Marcus Daniell y Michael Venus e colgaron el bronce, mientras que los croatas Marin Cilic y Ivan Dodig se encuentran disputando la final contra sus compatriotas Nikola Mektic y Mate Pavic.