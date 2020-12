Aforo limitado y medidas más flexibles para el deporte

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra dio el miércoles un paso más hacia la flexibilización de las limitaciones en el deporte, al confirmar mediante una nueva Orden Foral la presencia de público por primera vez en nueve meses, aunque de forma limitada y ampliar el horario de competición nacional e internautonómica más allá de las 21.00. Asimismo, entre otras medidas, se permite de forma parcial el uso de duchas y vestuarios en competiciones autorizadas.

La Orden Foral 63/2020 dada a conocer ayer detalla en su punto 14.4 las condiciones del regreso de la afición a las gradas. Como se publicó ayer en este medio, las competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos podrán realizarse con público “siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido”. En instalaciones cerradas, el número máximo de asistentes como público “no podrá superar las 200 personas, respetando en todo caso, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el uso adecuado de mascarilla”. En el caso de competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos en instalaciones al aire libre, el límite es de 400, con las mismas condiciones.

DUCHAS, VESTUARIOS Y GIMNASIOS

De forma general, la Orden Foral recuerda que no se permitirá “el uso de vestuarios, duchas, fuentes, saunas, baños turcos, o similares”. Sin embargo, en el punto 14.2 se especifica que “únicamente se permitirá el uso de vestuarios en la práctica de actividades físico-deportivas dirigidas, así como en los entrenamientos y competiciones autorizadas”. El uso de duchas se permitirá, “exclusivamente, en las competiciones autorizadas”. En el caso de las actividades físico-deportivas dirigidas y de los entrenamientos, “se permitirá el uso de duchas siempre individual, sin que puedan utilizarlas más de una persona al mismo tiempo”.

La actividad deportiva en gimnasios deberá realizarse “con cita previa”. En la realización de actividad que implique desplazamiento, “se mantendrá un espacio de 20 m2 por persona”, mientras que en la actividad que se realice sin desplazamiento, “se mantendrá un espacio de 8 m2 por persona”, siempre con el uso obligatorio de mascarilla.

Se advierte de nuevo que durante la celebración de las competiciones y eventos deportivos “estará prohibido el consumo de alimentos y bebidas”.

SE ELIMINA EL TOPE DE LAS 21h

Se recuerda que el horario máximo de apertura y actividad serán las 21:00 horas, aunque la novedad es que los equipos que participen en competiciones profesionales, así como en competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional y en competiciones interautonómicas, “podrán utilizar las instalaciones deportivas más allá de las 21:00 horas para la celebración de las competiciones, siempre que lo autorice el titular de la instalación”.

Los primeros beneficiados de la flexibilización de las medidas son el San Juan y la Mutilvera, que disputan esta tarde sus partidos de Copa del Rey con público.

Se mantiene la restricción de grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados, a una participación máxima de 6 personas. Sin embargo, podrán realizarse actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados en grupos de 15 personas, “si la instalación reúne las condiciones de 8 m2 por participante para actividades de baja movilidad y 20 m2 por participante para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire”.

En este tipo de actividades físico-deportivas, será obligatorio el uso de mascarilla en las zonas de accesos y tránsito de instalaciones, y durante la práctica deportiva de modalidades de baja intensidad”. La modalidad de cada tipo de práctica deportiva se regirá por el Instituto Navarro del Deporte.

También se aborda en la nueva Orden Foral el aforo de las piscinas, que para uso recreativo deberán respetar el limite del 50% de su capacidad de aforo “tanto en lo relativo a su acceso como en la práctica recreativa”. Al igual que en el resto de actividad deportiva, se permite el uso de vestuarios y las duchas serán solamente de uso individual “sin que puedan utilizarlas más de una persona al mismo tiempo”.

Las piscinas para uso deportivo se regularán por lo dispuesto por el IND y el horario máximo apertura será hasta las 21:00.

