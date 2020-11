Amaia Osaba y Felipe Besada comparten pasión y profesión con el piragüismo

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

El Club Piragüismo Pamplona es su vida. Este deporte es su vida. Se les nota. En la conversación, en cómo lo expresan. Amaia Osaba es la mayor exponente de este deporte en Navarra y el hombre con el que comparte su camino desde 2001 es otro loco de esta especialidad que aúna actividad física, conexión con la naturaleza, desconexión con el estrés y aprendizaje continuo para formar parte de un equipo. Él es Felipe Besada, un hombre al que le cuesta salir en los medios, que atesora un gran palmarés, aunque no es tan extenso como el de Amaia, algo en lo que los dos coinciden. La pamplonesa y el pontevedrés explican para Diario de Navarra en esta nueva entrega de Emparejados cómo se las apañan para disfrutar del piragüismo en tiempos de covid-19, y cómo han conseguido ser uno de los pocos deportes que, a pesar de las cancelaciones de competiciones, sigue más vivo que nunca.



¿Cómo le está afectando al piragüismo toda esta situación?

Felipe Besada: Se ha suspendido todo, tanto la competición nacional como la autonómica. La internacional casi toda, se celebró una Copa del Mundo en Hungría a principios de mes pero con poca participación. En cambio, sí que hemos podido entrenar desde que empezó la desescalada. Nosotros hemos estado en Galicia remando en kayak de mar y hemos hecho virguerías. Y a nivel de escuela hemos sido privilegiados. Se ha notado en las inscripciones.

Amaia Osaba: La escuela se cerró de marzo a junio, pero desde entonces hemos tenido actividad.

F.B.: Con los colectivos se ha reducido, pero con los particulares ha sido al contrario.

A.O.: Con los colectivos es más complicado, porque a algunos les ha dado un poquito de miedo y se han echado para atrás.

F.B.: Pero sí vino Anaitasuna, por ejemplo.

¿Qué tipo de restricciones tienen?

A.O.: Se redujo el tamaño de los grupos, y la actividad de ocio, iniciación y cursillos se hace con mascarilla, tanto en monitores como en personas que participan.

F.B.: La gente viene y se cambia aquí, pero no se puede duchar.

¿Y han conseguido aislarse del virus?

A.O.: ¡De momento sí! Era un miedo que teníamos, pero día a día va pasando y no hemos tenido ningún caso. La actividad sigue y todo está en orden. Estamos contentos. El medio te lo facilita, pero no te puedes dejar llevar por la euforia.

¿Por qué se apunta la gente a su escuela? ¿Son de todas las edades?

A.O.: Sí, tenemos cursos para todos. No hay que apuntarse sólo si se quiere competir. Es un deporte para relacionarte, para la salud, para tener un orden, para estar en contacto con la naturaleza... Puedes hacerlo como ocio, con tranquilidad, puedes ir solo... Y a cualquier edad puedes empezar. Hay cursos para adultos, primero por parejas o grupos pequeños, y cuando tienen autonomía para manejar el material, ya pueden ir. Pero el monitor les acompaña durante todo el curso.

¿Cómo se engancharon al piragüismo?

F.B.: Yo en O Grove, mi tierra, de pequeñito. Mi club está en distancia olímpica entre los mejores de España. Es un pueblo costero donde las actividades náuticas son habituales. Y con 8 añicos -dice Felipe con profundo acento gallego- veía a las piraguas pasar por La Toja y me apunté. Empecé en el paseo marítimo de O Grove, un canal espectacular para hacer piragüismo. Y poco a poco me fui enganchando.

¿Cuándo conoce a Amaia?

F.B.: En 2001. Nos conocíamos porque éramos los dos piragüistas, pero coincidimos en la Blume. Entablamos relación cuando ella estaba tres semanas concentrada y una venía a Pamplona. Yo salía de dar clase en el instituto -es maestro-, cogía el intercambiador y justo me daba tiempo para coger la Conda. Estuve trabajando un año en Madrid y el 2002 vine a Navarra. Aprobé las oposiciones que pedí en Pamplona, aunque sólo había una plaza, pero la cosa salió bien -dice sonriendo mientras Amaia le mira aún más sonriente-. Y tenía plaza en Madrid porque tengo una minusvalía, soy hemofílico, y sólo me había apuntado yo.

¿Qué les aporta este deporte en su vida personal?

F.B.: Todo. Remar juntos. Este verano fuimos a Galicia y estuvimos juntos más de 40 km con las piraguas. Después de tantos años de conocernos perfectamente, había gente que me preguntaba por qué no les había llamado. Pero sólo quería ir con ella, porque es un sitio con riesgo y sé que aunque esté a 300 m, no me hace falta estar pendiente como con otra persona.

¿Hablan cuando están en la piragua juntos?

A.O.: Sí, y a veces reñimos -ríe-.

F.B.: Ahora se puede competir hombres y mujeres juntos y hemos acabado discutiendo. Y cuando entrenamos juntos ella se pica.

A.O.: Me pico mucho.

F.B.: Pero ella es lo que es por esto. Si no fuera exigente, no habría llegado a lo que ha llegado.

DNI



Amaia Osaba Olaberri

Nacimiento. Pamplona, 1-5-1975.

Estudios. Licenciada en Sociología.

Palmarés. Plata mundial y europea, bronce mundial y dos veces bronce europeo en maratón. Plata y bronce europeo en kayak de mar. Títulos nacionales y victorias en el Descenso del Sella.



Felipe Besada Porto

Nacimiento. O Grove, Pontevedra, 5-6-1975.

Estudios. Licenciado en Economía.

Palmarés. Subcampeón del mundo de veteranos en k-1. Títulos navarros y nacionales.

¿QUIÉN ES...?



Más competitivo. Amaia: Los dos. Felipe: Amaia.

Más constante. Felipe: Nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Amaia: Los dos.

Mejor cocinero . Amaia: Yo. Felipe: Amaia.

Más detallista. Amaia: Creo que ninguno. Felipe: Yo te pongo todo bien en la piragua. Amaia: Es verdad. Tiene mucho cuidado con mis cosas.

Más divertido. Amaia: Felipe. Felipe: Yo.

Más cariñoso. Amaia: Yo. ¿si, no? No era mucho, pero con el tiempo me he relajado. Felipe: Sí, sí.

¿QUIÉN CONOCE MEJOR A QUIÉN?



Preguntas

Su serie favorita.

Prueba del piragüismo que más les guste.

Libro que estén leyendo o hayan leído recientemente.

Deportista que más admiren.

Su comida preferida.

Música que les gusta escuchar.

Animal que más les guste.

Ropa con la que se sienten más cómodos.

Un país donde les gustaría vivir.

Su río o ría.



Respuestas de Amaia sobre Felipe (y la correcta)

1. ‘House’. (‘Vikingos’) 0.

2. Kayak de mar. (El surf ski) 0.

3. Está leyendo uno en portugués de Lisbeth Salander. (En portugués el primero de Lisbeth Salander) 1.

4. La piragüista Josefa Idem. (Admiro a Knut Holmann... ¡y a Josefa!) 0,5.

5. Los centollos. (Tortilla de patatas y centollos) 1.

6. Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez. (Mis amigos Sabina y Silvio Rodríguez) 1.

7. No le gustan los animales. (No me gustan) 1.

8. Deportivas y sudadera con capucha. (Deportivas y sudadera de capucha) 1.

9. Galicia. (Galicia) 1.

10. La ría de Arousa. (Mi ría, la de Arousa) 1.



Nota: 7,5



Respuestas de Felipe sobre Amaia (y la correcta)

1. ‘The Closer’. (‘The Closer’) 1.

2. El maratón, aunque ahora le ha dado por el surf ski. (Maratón) 0,5.

3. Uno sobre los entresijos del IRA, no recuerdo el título. (No me acuerdo del título, pero es uno sobre el IRA) 1.

4. Miguel Induráin. (Miguel Induráin) 1.

5. Los espaguetis. (La pasta) 1.

6. Le gusta de todo.

(Manu Chao, de todo) 0,5.

7. No le gustan los animales (Tampoco me gustan) 1.

8. Con la ropa de deporte. (Botas, vaquero y jersey) 0.

9. Donde haga calor y haya sol. (Me gusta el calor y el buen tiempo) 1.

10. El Arga. (El Arga) 1.



Nota: 8