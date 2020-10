Lydia Valentín: "No me obsesiona cómo vayan a ser los Juegos"

Actualizada 15/10/2020 a las 18:46

La halterófila Lydia Valentín tiene claro que no está obsesionada "por cómo vayan a ser" los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, porque centrarse en cualquier cosa que no sea el día a día con la situación de la pandemia puede llegar a "bloquear", aunque sabe que serán "diferentes" porque el mundo está dentro de una "situación diferente".

"Me imagino unos Juegos, con o sin público no depende de mí y no le doy muchas vueltas. Espero que se puedan realizar por los deportistas y por el tiempo que llevamos preparándonos, pero voy día a día porque ha cambiado tanto todo que adelantarme a las cosas podría ser un motivo para fustrarme por el camino", comentó Valentín este jueves durante una rueda de prensa como embajadora de la campaña 'Dedícate 1 Minuto' de 'Ausonia' y la AECC.

La leonesa insistió en "ir paso a paso". "Primero hay que ver si se celebra, y cómo, el Europeo, que será un poco la antesala de estos Juegos, que serán diferentes, obviamente, pero es que estamos viviendo una situación diferente en todos los campos. No me obsesiona cómo van a ser, sí que se celebren", añadió.

La triple medallista olímpica se centra en amoldarse "a la situación". "Sentir o padecer algo incontrolable...", expresó. "Hay que sacar el lado positivo. He podido descansar y puedo llegar en mejor momento, y no me pongo en el peor caso de que no se celebren. No voy a ser la única a la que le afecte, afecta a muchos", recalcó.

"Mi objetivo es no pensar mucho más allá, porque te puede llegar bloquear, a que notes mala energía. Debes dejarte llevar y amoldarte a la nueva normalidad", aseguró Valentín, que recordó que "queda mucho para competir". "Este año ya no hay y ahora mismo estoy haciendo entrenos más suaves y todo mi foco están en el Europeo, que supuestamente será en abril, y en los Juegos", indicó la deportista española.

La de Camponaraya ha tenido "la suerte de poder entrenar" durante el confinamiento, aunque "no al mismo nivel que en el CAR", y ahora está "midiendo cada entrenamiento y cada semana para llegar en las mejores condiciones", subrayó, reconociendo que es "difícil" y "algo nuevo" para un deportista intentar centrarse sin tener competición.

"Nunca he estado tanto tiempo sin competir y sin tener el foco en algo. Cuando entrenas en el alto rendimiento siempre estás pensando en tu objetivo para dar el 200 por 100. Llevo practicando deporte desde los 15 años y ya sabes lo que te viene bien y no tan bien, y cuando bajar la intensidad. Pude desconcertar, hacer un reseteo mental y ahora estoy con muchas ganas, yendo poco a poco e improvisando un poco el día a día", explicó la leonesa.

"LOS QUE MEJOR LLEVEN ESTE SALDRÁN VICTORIOSOS"

También dejó claro que es una deportista que da mucha importancia al factor mental. "Tanto en el confinamiento como ahora trabajo con un psicólogo para ir afrontando cada semana y el futuro porque es muy importante no dejar cosas al azar y hay que tener las cosas más o menos mentalmente atadas y estar preparada para lo que venga", advirtió.

Valentín confesó que la mascarilla "es incómoda para entrenar, pero ya lo es de por sí" y que los protocolos para su deporte son más 'cómodos' al ser "bastante individual". "Si no quieres no interactuas con nadie", apuntó.

Cuando se decretó el Estado de Alarma y tuvo que dejar el CAR para confinarse, tuvo "sentimientos encontrados". "Nos dijeron que era para dos o tres semanas y luego vino toda la pandemia y que se posponían todas las competiciones y que no se sabía si iba a haber Juegos. Te entra una especie de ansiedad porque piensas que tienes unos Juegos en tres meses y que no puedes entrenar", reflexionó.

"Hay una incertidumbre constante y eso no es bueno porque debes tener tus objetivos para entrenar y esforzarte. Son momentos complicados, pero luego te das cuenta que es una pandemia mundial y que hay cosas de primera categoría que hay que priorizar como la salud y que debes sentir empatía por la gente. Al final el retraso me dio alivio. Creo que los que mejor lleven esto saldrán victoriosos", aseveró la campeona de Europa y mundial.

Finalmente, Valentín se refirió a la "situación complicada" que se está viviendo con la Federación Internacional, acuciada por la corrupción y los casos de dopaje, y el aviso lanzado por el COI tras un cambio presidencial. "Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera y sabiendo que únicamente hay una halterofilia, que es la halterofilia limpia", remarcó. "Sí", replicó posteriormente preguntada sobre si lo que estaba pasando le frustraba.

IMAGEN DE LA PREVENCIÓN Y LA VIDA SANA DE LA CAMPAÑA

La deportista española realizó estas declaraciones tras acudir este jueves 15 de octubre a Madrid a un acto como embajadora de la campaña contra el cáncer de mama 'Dedícate 1 minuto' de 'Ausonia' y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"Quiero agradecer a 'Ausonia' que me haya invitado para ser embajadora junto a las otras súper embajadoras (las cantantes Marta Sánchez y Rozalén)", señaló la halterófila, que lució uno de los tres pañuelos diseñados por Ana Locking. "Este en concreto está lleno de corazones y significa prevención y vida sana", puntualizó.

La leonesa destacó la importancia del "deporte y la vida saludable" de cara a la prevención de esta enfermedad. "Que nos dediquemos un minuto, que cambiemos el 'chip', que no nos cuesta nada tirar por la vertiente de una vida saludable y de practicar deporte", declaró, insistiendo en centrar ese minuto de la campaña "a ver como estás física y mentalmente para avanzar en cualquier campo".

Esta es la decimotercera campaña que realiza 'Ausonia' a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, cuyo día mundial es este próximo lunes 19 de octubre, y que tiene como objetivo dar visibilidad, mensajes positivos y, como fin último, la investigación. Por eso lo recaudado se destina al Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona para el desarrollo de un nuevo tratamiento que se centra en obtener linfocitos y reprogramarlos para que reconozcan a las células tumorales y no ataquen a las sanas.