La vuelta a los entrenamientos del deporte no profesional en Navarra se retrasará al menos dos semanas

Actualizada 24/09/2020 a las 13:38

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte, tiene previsto reunirse este viernes de forma telemática con las federaciones deportivas para comunicarles la nueva situación del deporte no profesional. De acuerdo con el Departamento de Salud y vista la evolución de la pandemia, se ha creído conveniente atrasar por espacio de dos semanas más el regreso a los entrenamientos completos en equipo del deporte no profesional, así como nuevas condiciones para la práctica deportiva en algunas instalaciones como gimnasios, etc. La resolución que se dará a conocer mañana lleva implícito también un retraso en el inicio de las competiciones, que sería a mediados de noviembre o diciembre. Según evolucionen los datos epidemiológicos.

Fuentes del IND apuntan que la nueva resolución no implica de ninguna manera la suspensión de la actividad deportiva en Navarra sin fecha, sólo su adecuación a las condiciones sanitarias en las que se encuentra ahora mismo la Comunidad.