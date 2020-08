El surf, más que un deporte

Actualizada 27/08/2020 a las 06:00

El surf será deporte olímpico por primera vez en Tokio 2020. 40 surfistas, 20 hombres y 20 mujeres podrán luchar por medallas olímpicas en las costas de Japón. La naturaleza será la que determine las condiciones meteorológicas. Los surfistas deberán estar atentos al estado del mar, el viento y la marea.



Cada país podrá clasificar a dos surfistas por género. Por el momento hay 18 surfistas confirmados, algunos de los mejores de la liga del mundo de surf. Por ejemplo, Carissa Moore, cuatro veces campeona del mundo, representará a Francia. Las 12 plazas restantes se deberán disputar en el ISA World Surfing Games, que supuestamente debía celebrarse en mayo de este año. Todavía se desconocen si algún español cabalgará las olas de Japón en busca de una medalla olímpica. Aritz Aranburu, Gony Zubizarreta, Vicente Romero, Leticia Canales, Ariane Ochoa y Nadia Erostarbe son los españoles que están luchando por un hueco en Tokio 2020.



EL SURF DE NAVARRA



Hace tres años surgió Navarra Surf Club, un lugar de encuentro donde los surfistas navarros podían compartir su experiencia sin necesidad de estar en el mar. La idea fue de Josu Artázcoz, presidente en aquellos momentos. El navarro buscaba que los aficionados de este club pudieran hablar, preguntar y conocer más sobre el surf en Navarra. “El mar es un lugar de encuentro tiene ese poder de reunión. En Pamplona no teníamos un sitio donde hablar o quedar, la idea fue crear la asociación para eso. Lo mas bonito del surf es compartir la experiencia. Además, ayuda a la gente a practicarlo”, explica Artázcoz. Navarra Surf Club organizó actividades para poder acercar el surf a la gente en Navarra. “Hicimos en las piscinas de Echavacoiz un evento con niños y fue muy bien”.



El club nació con tres monitores con titulaciones nacionales e internacionales, socorristas titulados, técnicos deportivos, monitores para realizar salidas y surfistas, algunos con más de 15 años de experiencia sobre las olas.



El expresidente continua vinculado al mundo del surf a través del arreglo de tablas o asesorar a la gente. Asegura que este deporte es una forma de vida, unos 35 millones de personas practican el surf en el mundo y muchos lo entienden más allá de la competición. “Es una buena noticia que el surf esté en las olimpiadas y da una idea de la repercusión que ha tenido el club durante los últimos años. Gran parte de la culpa de esto lo tiene las redes sociales. Es algo popular, que atrae. El surf tiene mucho de deporte pero hay surfers que tenemos otro concepto”, cuenta el navarro.



El skateboarding también estará por primera vez en unos juegos, un deporte muy similar al surf. “El skate tiene mucha relación con el surf, los que no tenemos el mar tan cerca practicamos los ejercicios de surf con el patín y es interesante”. Navarra Surf Club comenzó con unas 25 personas, pero el concepto del surf en donde no hay costa es diferente . “Me he dado cuenta que en el interior el surf se vive de forma más individualizada. Al final aquí tenemos nuestra vida y compaginar con el mar no siempre resulta fácil”, cuenta Artázcoz. Sin embargo, hay una gran cantidad de surfistas navarros que en grupos acuden a las costas de España en busca de las mejores olas.