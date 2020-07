Del 'suelo' al 'techo' de Navarra y vuelta

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

"Hago deporte por disfrutar. No compito ni tampoco es que vaya muy rápida, pero sí me gusta marcarme retos como éste. Si los logro, perfecto; si no, no pasa nada. Me lo paso igual de bien”. La zizurtarra María Yoldi Sangüesa, investigadora en la UPNA de 40 años (16-IV-1980), resumía así las razones del reto deportivo en el que se embarcó, en solitario, los pasados 1 y 2 de julio.

Quiso unir el punto más bajo de Navarra con el más alto, y regresar al punto de partida. Así, su objetivo fue ir de Endarlatsa, a 18 metros del nivel del mar -en las cercanías de Bera-, hasta los 2.445 metros de la cumbre de la Mesa de los Tres Reyes, en el macizo de Larra. Añadiendo, ya de paso, una visita a la localidad a mayor altitud: Abaurrea Alta o Abaurregaina(1.039m) .

Y, al igual que el 19 de agosto de pasado año hizo al convertirse en la primera mujer de España en firmar un Everesting con 22 ascensos al puerto de Etxauri (6,8 km y 433m+) en 13 horas y 40 minutos y un total de 9.172m de desnivel, Yoldi logró conseguir su objetivo. Culminó 367 kilómetros y casi 9.300m de desnivel en 21 horas y 43 minutos de actividad, repartida en dos días.

Así, el 1 de julio, esta navarra -embajadora de la marca Orbea pese a no pertenecer a ningún club ni competir- cogió su bicicleta a las 9.00 horas a orillas del río Bidasoa para afrontar los 168 kilómetros de distancia -por los puertos de Artesiaga, Erro, Mezquíriz y Laza- hasta el refugio oscense de Linza.

Allí, dejó la bicicleta, pasadas las 16.00h y, ya a pie, recorrió los 16,1 kilómetros (1.551m+) hasta la cima más alta de Navarra y el descenso de nuevo al refugio. En total, 11 horas y 21 minutos de actividad.

Allí pernoctó para, a las 4.00h, retomar el reto con un nuevo ascenso hasta la cumbre que cuenta con una imagen de San Francisco Javier y otra del castillo y su posterior descenso. “Estoy muy agradecida a los guardas Marcos, Beni y Jorge porque, al enterarse del reto, me cuidaron muchísimo. Madrugaron tanto como yo para poder darme el desayuno y después, cuando bajaba ya de vuelta, me volvieron a dar otro desayuno antes de coger la bi

“DILUVIO” EN BELATE

Tras su segunda ascensión a la Mesa, donde le llovió un poco, Yoldi volvió a coger su bicicleta para afrontar un nuevo tramo ciclista hasta Endarlatsa. En esta ocasión varió su ruta para evitar Artesiaga -el día anterior había sufrido una intensa niebla- y, tras repetir el paso por Abaurrea, Laza, Mezquíriz y Erro, se desvió hacia el puerto de Egozkue y Belate. “Esas rampas me costaron mucho. Encima me diluvió. Llovió muchísimo en esa zona. Era un día con menos desnivel que el anterior, pero Belate se me hizo duro sí”, reconocía la deportista, quien marcó 23 kilómetros de velocidad media el primer día y 25 en la segunda jornada.

Una segunda etapa en la que la actividad se alargó hasta las 10 horas y 22 minutos, con un kilometraje muy similar pese a los cambios (167km) y 2.556 metros de desnivel acumulado en el segmento ciclista por los 3.642 del día 1.

Una “rutaza” como la calificaba Yoldi en la que gastó, según los datos de su pulsómetro, unas 9.929 kilocalorías (la estimación diaria para una mujer que hace una hora de deporte es de 2000-2200 kcal).

LAS CIFRAS

9.299 METROS DE DESNIVEL y 367 kilómetros acumuló Yoldi en dos días en bici (335km/6.198m+) y a pie (32 km / 3.101m+).

21h43 DE ACTIVIDAD sumó entre el 1 de julio (11h21, 7h17 en bici y 4h04 a pie) y el 2 de julio (10h22, 6h22 en bici y 4h a pie)