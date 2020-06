Una marca y un hachazo a la covid-19

Actualizada 14/06/2020 a las 06:00

Navarra dará hoy un paso simbólico hacia su desescalada plena en el ámbito del deporte. Este mediodía, y con el Navarra Arena como escenario, Iker Vicente tratará de cortar 14 kanaerdikos (14 troncos de haya de 56 pulgadas) en menos de 27:17 minutos, el tiempo en el que lo hizo en agosto de hace 25 años el legendario Donato Larretxea en la Copa de Oro de San Sebastián. Será el primer evento deportivo y con público (180 personas invitadas por el propio Iker Vicente) después de la pandemia. Y además la tentativa será un hachazo al virus, porque tiene un fin solidario: recaudar la máxima cantidad de dinero para destinarla a la investigación contra la covid-19 el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra.



Para Iker Vicente la tentativa, que la lleva preparando los últimos meses, se ha convertido en la tabla de salvación motivacional para un deportista de élite obligado a parar desde que se declaró el estado de alarma.



Será un trabajo diferente, inédito hasta lo que ha hecho hasta ahora. Su único rival será el tiempo, no tendrá la referencia visual de tener que cortar contra otros como en los campeonatos, pero si los tiempos que hizo Larretxea en aquel trabajo de agosto de 1995.



Las donaciones para el CIMA pueden hacerse en la web helpify.es, el nº de cuenta CIMA Es4230080001192433278724 y en el Bizum 00407.

Iker Vicente (Ochagavía, 1997) ha tenido el coraje de lanzarse al ruedo cuando todo el deporte está paralizado. En realidad batir la marca de Donato Larretxea solo sea el pretexto para relanzar la aizkora y el deporte, y con un buen fin.



¿Está nervioso?

Estos últimos días un poco más, hasta ahora había estado muy muy tranquilo. Son los nervios típicos de una competición.



¿Más o menos que ante una final?

Parecido. Pero siempre me pasa, cuando vienen acontecimientos de estos tiendo a ponerme nervioso los días antes, y la víspera estaré como un flan seguro. Pero tampoco me influye para mal.



Vaya montaje ha salido al final con los 14 kanaerdikos.

Sí. Es algo que se me fue ocurriendo durante el confinamiento. Primero pensé en hacer algo, luego en cortar unos troncos, luego ya me propuse batir una marca. Desde el principio pensé también en hacer algo solidario, que al final ha ido cogiendo forma, y lo que recaudemos se lo vamos a dar al CIMA.



Usted jugó la final del Parejas, y de repente se le apagó la luz.

Así es. Hasta ahora el año iba muy bien, me encontraba muy bien de forma y creíamos que iba a ser un buen año, y de repente se paró todo. No nos lo esperábamos de nada, pero me imagino que a todo el mundo le ha pillado igual. En la pandemia he pasado días malos, no me veía con ganas de entrenar, me costaba mucho. Pero con esta idea ya he estado centrado, como si estuviera en un campeonato.



Al final ha sido buscarse una motivación.

Sí. A mí cortar no me cuesta, de hecho lo haría todos los días un buen rato. Pero una cosa es eso, y otra buscarte una motivación diaria para entrenar. Ha habido días que, por ejemplo, tenía que hacer rodillo en bici, y no me veía con fuerzas.



¿Cómo está de forma?

Estoy bastante bien, aunque las referencias son diferentes. En los últimos años, a estas alturas, estaba más por trabajos de un tronco, muy explosivos, porque venía de estar en Australia. Y ahora me he preparado para un trabajo de media hora. No tengo referencias de cómo estaba otros años en primavera. Yo creo que estoy bien, me veo bien cortando. Pero una cosa es cortar de blanco y otra muy diferente en casa.



¿Cuántas veces ha hecho el trabajo del desafío?

En este tiempo lo habré hecho unas tres veces, pero nunca es exacto porque la madera siempre es diferente, y se comporta de manera distinta.



¿Qué madera ha elegido?

Me hubiera gustado poder mirar en más montes, pero al final es haya de Irati. Es una madera bonita, creo que dará juego.



¿Cómo se va a guiar? Aquí pelea contra usted, el tronco y el tiempo, no hay una referencia visual con los rivales.

No estoy acostumbrado a cortar solo y sin referencias. Aquí la referencia está en las marcas.



¿Qué referencia tiene de la marca de 1995 de Donato Larretxea?

Ellos se ve que o salieron muy fuertes o que tenían buena madera al principio, porque las referencias que tienen son muy buenas al principio, y les acabó costando más terminar el trabajo. La cuestión es no salir relajado y que se me vaya el tiempo desde el principio. Tengo que tratar de sujetarlo al principio. Y todo con la dificultad de cortar solo, no hay referencias, ni rivales, ni el público es igual. Al final en los campeonatos unos animan a unos y otros a otros, y te empujan un poco más. Aquí por suerte vamos a poder llevar un poco de gente y le va a dar un poco de ambiente.



¿Y después de esto?

En julio arranca el Hacha de Oro, que también va a ser diferente porque va a participar menos gente. Me gustaría hacerlo bien en el Hacha de Oro, también pelearé bien por la Copa de Oro en San Sebastián y luego los campeonatos. Hay cosicas en el calendario, no se ve el calendario tan negro como parecía en un principio.

EL DATO



180 personas

PODRÁN VER la tentativa en directo. Es la capacidad que se le ha dado al Navarra Arena para el evento. Todas las personas han sido invitadas por el propio Iker Vicente.