Donato Larretxea: “Vicente estará arriba muchos años”

Actualizada 13/06/2020 a las 06:00

A sus 60 años, las marcas, los récords o las txapelas tienen otra perspectiva para Donato Larretxea Lizardi. El aizkolari de Arantza, que lleva desde agosto con una lesión en los tendones de la mano que le impide cortar, echa de menos el corte, la adrenalina de la competición, y sobre todos las apuestas. Pero es consciente de que la vida pasa. Ahí está su palmarés con tres títulos de Euskadi, ocho de Navarra.



¿Cómo ve el intento de Iker Vicente de mañana?

Lo que hice yo no fue propiamente un récord. Hice esa marca en una prueba de la Copa de Oro de San Sebastián de 1995, estábamos cinco aizkolaris y te tocaba el lote de madera que te tocaba. Creo que lo de Iker es otra cosa, está solo, y va a llevar su madera. Es de blanco a negro.



¿Qué recuerda de aquel día de agosto de 1995?

Me acuerdo que había estado ese año en América y que por esa época andaba de exhibiciones de aquí para allá. La víspera había tenido una exhibición, la mañana de ese día hice otra de diez cortes y luego por la tarde jugamos con Arróspide, Olasagasti, Nazabal y Mindegia en la Copa de Oro. Ese día corté en ese tiempo, no fue un récord buscado. Fue el tiempo que hicimos en un trabajo. Yo creo que si por entonces me hubiera preparado para hacer solo ese trabajo y en plan récord, creo que podría haber cortado en menos tiempo que en 27:17.



Con otra madera y otras circunstancias hubiera sido diferente.

Sí, totalmente. Al final en una competición cortas con la madera que te ponen. La idea de Iker no me parece mal, pero creo que no tenían que haber puesto mi nombre. Al final lo de Iker es un récord personal, porque son dos cosas diferentes.



¿27:17 es una marca conseguible?

Sí, creo que sí. Al final Iker se ha preparado para esto. Yo creo que 27:17 no es un tiempo rápido. Creo que Arria tiene hecho en 21, Mindegia también, yo creo que contra Olasagasti corté en menos de 24, pero no estoy seguro. La marca de 27:17 es que veníamos en agosto muy zurrados. Iker lo hará más rápido, bastante más.



¿Qué opina de Iker Vicente?

Es un aizkolari muy elegante que viene muy bien, da la talla. A mí me gusta porque tiene mucha técnica, emplea muy bien el cuerpo, la cintura, levanta bien el hacha, hace bien todo a la vez. Me gusta su estilo de cortar.



¿Marcará una época?

Sí, sin duda. Creo que va a estar arriba muchos años. Están también Larrañaga, Atutxa, Txikia pero no veo ningún joven que venga por detrás apretando.



Atutxa lleva una temporada extraña.

Sí, no se clasificó para la final de Euskadi y luego no hemos sabido más de él. Yo creo que volverá, porque todavía es joven y tiene mucho para dar. Estos años ha estado ahí arriba en todos los campeonatos.



¿Quién le gusta más?

Vicente es más elegante que Atutxa, pero Atutxa es grande y le da buen golpe de arriba. Pero cortando Iker es más elegante. Son diferentes.



¿Echa de menos alguna apuesta potente?

Sí, sin duda. A mí personalmente me han gustado más las apuestas que los campeonatos o las exhibiciones. Yo he dado más en las apuestas que en los campeonatos, la última la hice hace cinco años con Arria. Pero ya es hora de dejar estas cosas, no voy a estar aquí encima del tronco hasta morirme. Un año sin apuestas es un año más tonto que la leche. No se ha hecho, y falta pique entre los aizkolaris para hacer apuestas. Entrenar para campeonatos y exhibiciones es aburrido.