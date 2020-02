El español Jon Rahm se convirtió en el gran protagonista de la jornada del sábado del WGC-México Championship.

Además de batir el récord de campo, el golfista vizcaíno protagonizó un espectacular "hoyo en uno" en el hoyo 17. Rahm tiró al green y la bola rebotó una sola vez en el mismo para entrar al agujero.

El público le dedicó una atronadora ovación y el propio Rahm no pudo ocultar su alegría levantando los brazos y celebrándolo de forma efusiva junto a otros compañeros.

Another one! @JonRahmpga makes an ACE on THE PEAK! #WGCMéxico pic.twitter.com/JBPulfHbU9