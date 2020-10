Actualizada 27/10/2020 a las 06:00

Cien años. No es justo. No es apropiado, produce vértigo y temor. Cien años, y aquí me encuentro, “iluminando” sobre qué significa Osasuna con apenas dos años de pertenencia. Siento pudor. No obstante, agradezco este espacio. Tocan la puerta, abro y recojo unos folios que espero me ayuden a clarificar mis pensamientos ante semejante tesitura. Pedro Arozarena, con una sonrisa me los entrega. Iñaki Ibáñez no nos ha acompañado en este viaje. Precaución y prevención son ingredie