Actualizada 09/03/2020 a las 08:08

Ganar o sufrir. A eso se reducía lo que pasara en El Sadar. Cuando había entrado la inquietud tras el triunfo del Mallorca y ver la posibilidad de que la distancia con el descenso hubiera pasado de nueve a seis. ¿Pesimismo ilógico? No lo era viendo lo que le estaba pasando a Osasuna en El Sadar. Y los tremendos errores que facilitaban los goles del contrario. No había datos para pensar en modo optimista. Pero se ganó y haciendo un partido serio que hacía tiempo Osasuna no hacía en casa, como reconoció Arrasate.



Tres puntos y a respirar. Lo mismo que hizo el osasunismo con el triunfo en San Mamés y dejó de hacerlo tras perder ante el Granada. Una victoria que fue sin duda una de las más importantes de la temporada porque deja a uno de los rivales directos para la permanencia a 14 puntos más el goal average, algo que vemos imposible de remontar por parte de los de Abelardo. Y que meten más distancia sobre otros competidores, algunos de los cuales se han metido en un lío como son los casos de Valladolid o Éibar.



Y hay que darle valor a cosas de las ocurridas en el partido de ayer. Como que Rubén no tuviera que intervenir más que en una ocasión a un remate de Raúl de Tomás que hasta ayer había sido una pesadilla para todas las defensas de los equipos que se habían enfrentado al Espanyol.



Otra cosa destacable es haber recuperado a Kike Barja. Hacía falta, con la ausencia del Chimy, a un jugador como el canterano, capaz de irse arriba, de buscar al rival y de complicarle la vida. Barja puede ser el gran aporte para el equipo en este tramo final de la temporada aunque pueda acusar la inactividad.



Por otro lado queremos destacar lo bien que movió las piezas Jagoba con los cambios metiendo a Iñigo en la parcela central y pasando a Brasanac a la media punta. Todo un acierto.