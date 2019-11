El indignante regalo de LaLiga

Actualizada 13/11/2019 a las 18:31

"LaLiga recibe a SSMM los Reyes Magos". Así se anuncia el Celta de Vigo-Osasuna del próximo 5 de enero a las 21:00. Toda la jornada se disputa hasta ese día a las cuatro de la tarde, menos el encuentro de los rojillos. Lo dejan para la noche. Vaya regalo. Pensarán que es buena idea, incluso. Aunque lo habrán meditado los mismos que echaron a rodar el balón de invierno de color rosa. No se veía bien sobre el césped. Se notó desde el primer minuto. Duró una jornada. Camuflaron el cambio diciendo que solo se usará en condiciones adversas. Cuidan hasta la publicidad que puede aparecer en el banquillo o el corte de la hierba y se les pasa por alto lo más importante, que el balón sea apropiado. Al menos era redondo.

La mejor Liga del mundo le llaman. Será en despropósitos. Vale que los clubes consiguen cifras multimillonarias gracias a los derechos de retransmisión, pero un partido de fútbol la noche de Reyes es a todas luces un atentado contra los aficionados y el sentido común. También para los protagonistas del encuentro. No sorprende porque ya se ha jugado en esa franja horaria pero no deja de ser indignante. ¿Será de vital importancia para el público chino que el Celta y Osasuna jueguen ese día y a esa hora? Permítanme que lo dude.

También se ha conocido que el partido ante la Real Sociedad en El Sadar será el domingo 22 de diciembre a las 14:00 horas. El del Athletic del próximo domingo 24 de noviembre será a idéntica hora. Dos citas idóneas para vivir una jornada festiva entre seguidores. Será mucho pedir que se dispute a la tarde y no a la hora de comer, claro.

LaLiga sigue a lo suyo. A tratar de controlar el acceso a los jugadores en la zona mixta; a asegurarse de que el botellín de la rueda de prensa no tape la marca publicitaria; a potenciar que salgan aficionados en el tiro de cámara; a velar por que los equipos lleguen a su hora a los estadios; o a vigilar si alguien difunde con su móvil imágenes de un partido. Todo está planificado al milímetro para cumplir los protocolos. Hay mil ejemplos. Por supuesto, quien no lo cumple recibe una multa. Para eso tienen un equipo desplegado en cada estadio de Primera y Segunda. ¿Podrían reflexionar sobre lo verdaderamente importante? ¿Podrían invertir más tiempo en pensar que poner un partido de fútbol la noche de Reyes no es una buena idea? Gracias.

