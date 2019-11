Roberto Torres y Manu Onwu dijeron 'no' a Tailandia hace una década

06/11/2019 a las 23:44

No siempre ha sido uno de los mejores jugadores de Osasuna y un fijo en las alineaciones. Roberto Torres sufrió mucho para alcanzar su objetivo de ser clave en el equipo de su tierra, incluso hubo etapas en las que el club quiso desprenderse de él. Hace una década, el de Arre y su amigo y compañero Manu Onwu, con el que subió al primer equipo, recibieron una propuesta para marcharse al fútbol tailandés. A pesar de que su futuro no era nada claro, la respuesta fue clara: no. Torres siguió trabajando para alcanzar un sueño que ha cumplido con creces y Manu tuvo que salir para encontrar acomodo en diferentes clubes. Ahora milita en el Bangaluru de la India.

Etiquetas Osasuna

Confidencial

Selección DN+