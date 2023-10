Fran Mérida: “Osasuna es el club de mi vida”

Tianjin Jinmen Tiger de China, recordó en una charla digital desde el país asiático sus cuatro años en “Es el club de mi vida”, soltó en el canal de Youtube Noventa F.C. Fran Mérida , jugador delde China, recordó en una charla digital desde el país asiático sus cuatro años en Osasuna , donde fue de uno de los hombres importantes del ascenso., soltó en el canal de Youtube Noventa F.C.

Vistió de rojillo por primera vez en 2016 en un comienzo complejos. “Venía de jugar en Huesca en el mejor momento de mi carrera. Me encontré con Enrique Martín, cuya idea de fútbol demandaba otras cosas. No tenía esa libertad a nivel ofensivo. Me costó adaptarme. Osasuna es un club con una cultura de entrenamiento espectacular. Además, el equipo lo pasó mal”.

“Pero luego, en los tres años siguientes me encontré muy bien. Es el club de mi vida. Gracias a Dios que fui allí porque descubrí una ciudad, un equipo, una afición, unos compañeros... En lo que me queda de fútbol, estoy seguro que no voy a encontrar nada igual”.

Mérida resaltaba una de las claves: el vestuario. “Osasuna es un club que sabe trabajar bien con sus chicos, da oportunidades a los jóvenes navarros y demuestra que están capacitados para competir, como ahora. El club ha dado un salto progresivo, pero grande. Y a la gente que viene de fuera la saben tratar muy bien. Es un plus llegar y que te pongan tantas facilidades para aclimatarte. Sólo puedo decir cosas buenas de Osasuna”.

El mediocentro valoraba el trabajo de Diego como inicio del proyecto y la llegada de Arrasate. “Ha dado tranquilidad y estabilidad. Es un gran entrenador y gestionador de grupos. Honestamente lo digo: estoy súper contento por todo lo que viven los chicos, los amigos que tengo y la afición”. Así retrató a Jagoba: “Le doy valor a expresarse de una manera cercana y no tanto como un dictador. Deja al jugador ser él mismo dentro de su idea de cómo quiere trabajar”.

Mérida recordaba una anécdota. “Hubo dos años en los que jugaba de media punta y se notaba que era medio centro. Di más de un palo innecesario. Un fisio, Pedro, me dijo que estaba a solo dos amarillas del récord de Pablo García. ‘Tienes que pasar a la historia’, bromeaba conmigo. Nunca se dio”.