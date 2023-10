Budimir: "Me siento motivado"

Osasuna ha señalado que se siente “motivado” por lo que tanto él como sus compañeros tienen por delante en su cuarta temporada en el conjunto navarro, por el que ha renovado. El jugador de Ante Budimir ha señalado que se sientepor lo que tanto él como sus compañeros tienen por delante en su cuarta temporada en el conjunto navarro, por el que ha renovado.

Estoy muy agradecido a Osasuna, a todos los que representan al club. Es un gran día para mí y para mi familia”, ha iniciado la rueda de prensa Budimir , a todos los que representan al club. Es un gran día para mí y para mi familia”, ha iniciado la rueda de prensa Budimir tras anunciarse este lunes su renovación hasta el año 2027

El croata no se centra en la fecha de su renovación (30 de junio de 2027), sino en lo que tiene "por delante". "Estoy disfrutando del momento, de esta temporada y me gusta ir así, temporada por temporada”.

“He cambiado de muchos equipos y nunca estuve en un club como Osasuna. Estoy muy contento después de haber logrado la camiseta de los 100 (partidos) y seguro que esto es por algo. Es la primera vez que llego al centenar de choques con un equipo y que empiezo la cuarta campaña”, ha dicho sobre su recorrido hasta que llegó a Pamplona.

Su buen estado de forma lo remite a ser la primera pretemporada en la que participó en “todos los entrenamientos desde el primer día hasta el último y creo que todo esto aporta para que yo me sienta con más confianza y mejor físicamente”.

“Me gusta marcar goles y voy a intentar seguir haciéndolo. No miro cuántos goles tienen otros, no es lo que miro. Me fijo más en las victorias que vamos sumando”, ha indicado sobre sus registros goleadores que le sitúan junto a otras leyendas rojillas.

De su posibilidad de volver a vestir la camiseta de Croacia, Budimir ha afirmado que sería “un orgullo". "Sí que quiero estar y ayudar a mi país, pero de momento no voy. No le doy vuelta ni pienso. Estoy aquí trabajando y para entrar en la selección tienes que estar muy bien con tu equipo”.

BRAULIO VÁZQUEZ: "ES UN PROFESIONAL INCREÍBLE"

“Es una renovación muy merecida. Dentro de 10/15 años, cuando salgan goleadores históricos, seguro que estará Budimir porque al final a la gente se le valora incluso más cuando no los tienes”, ha indicado Vázquez durante la rueda de prensa de renovación del croata hasta 2027.

Vázquez ha asegurado que se trata de “un profesional increíble”, de quien se queda con el “día a día de cómo trabaja. Siempre es metódico y siempre da el callo a nivel profesional”.

“Está en un momento fantástico, no solo por los goles, sino a nivel físico y coordinativo. Es uno de los mejores momentos desde que llegó al club”, ha continuado.

De ofertas recibidas por Budimir, Vázquez ha confirmado: “Es verdad que sí que hubo varias posibilidades, me llamaron a mí personalmente. Para nosotros es un orgullo que él quisiera estar con nosotros”.