La lejanía de los árbitros

Pasan las temporadas y el colectivo arbitral sigue parapetado en esa burbuja que nadie se atreve a pinchar. Corren tiempos de transparencia, que es siempre la línea más recta para ganar cercanía. Y ahora que parece que esa barrera de la oscuridad se está derribando en la Federación Española, y con el caso Negreira flotando, el ente debería replantearse la manera de acercar a los colegiados. Resulta que un árbitro toma una decisión y en ocasiones no sé sabe en qué se ha basado. Si ha podido entrar el VAR o no. Qué intercambio de pareceres ha habido en línea interna. Habría un valor didáctico. Y si se fallara, se haría autocrítica y a aprender del error, como el delantero que tira el balón fuera a puerta vacía. Volvió a pasar en El Sadar. De ahí la consulta de Osasuna en saber los detalles, no confundir con elevar una queja. Ofrecer una explicación ahorraría debates marcados por la bufanda en las tribunas nacionales. Transparencia también sería no diferenciar actitudes de trato según el jugador o permitir que un entrenador pudiera reflejar su sentir sin miedo a ser sancionado. Arrasate dijo mucho diciendo poco. Dio en el clavo. No hay libertad de expresión.