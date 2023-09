El ‘no’ de Osasuna a Greenwood

se había cerrado la incorporación de Mason Greenwood. La noche del cierre del mercado de fichajes alumbró una llegada en el Coliseum de Getafe . Ángel Torres, el presidente del club azulón, abandonaba de madrugada el estadio jaleado por una treintena de aficionados cuando él mismo les daba la noticia de que

En el entorno del próximo rival de Osasuna no se ha hablado de mucho más desde entonces. La venta de camisetas con el nombre del extremo inglés se ha disparado. Tal es la expectación que a su presentación asistieron cuatro mil personas. No se recuerda nada igual en el sur de Madrid.

Greenwood llega del Manchester United a modo de cesión, pero en la balanza no solo pesa que fuera una estrella precoz en una entidad de la dimensión mundial y sus excelentes condiciones. Su pasado está manchado desde que su novia publicara en Instagram unas fotos, vídeos y audios.

A Osasuna, con el ojo puesto en reforzar ese puesto, llegó el ofrecimiento el 30 de agosto en vísperas del partido en Brujas. Se valoró seriamente. La ficha era asumible. Un millón. Su agente trasladó las condiciones del préstamo. Se hablaba de dos años. Tras un periodo de análisis, el club rechazó el fichaje. Se le considera con grandes aptitudes para jugar en cualquiera de las dos bandas, pero fueron claves sus antecedentes personales. “No podemos fichar a Mason”, se trasladó al intermediario. Horas más tarde se iba al Getafe.

LIMPIO EN LA JUSTICIA, PERO...

Era enero de 2022 cuando estalló el escándalo. “Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”, publicó su pareja Harriet Robson en un comentario junto a un desagradable material que luego borró. No le denunció. Había imágenes con la boca ensangrentada y moratones por el cuerpo, aparte de cantidad de expresiones en la que le obligaba a tener sexo.

Tras ser apartado por el Manchester United y detenido, la Fiscalía le investigó por intento de violación, agresión con resultado de lesiones corporales y conducta controladora y coercitiva. El futbolista lo negó. El 2 de febrero la Fiscalía le retiraba todos los cargos ante la marcha atrás de testigos clave y nuevo material aparecido.

En el plano de la justicia quedaba libre, pero en lo social ha tenido que batallar. Aquel juvenil de 17 años de 2001 que se estrenó en Champions con los reds devils y que asombraba a los técnicos veía frenada su carrera. Siempre en el disparadero de la opinión pública.

GETAFE

Greenwood siguió apartado del día a día del United hasta que el club concluyó tras una investigación interna que iba a reintegrarlo en el grupo. Fue el 1 de agosto. “Mason no fue culpable de los actos de los que se les acusaba”, declaró el director ejecutivo, Richard Arnold. El futbolista admitió que estaba “aliviado” al creer que “todo hubiera terminado”.

Sin embargo, la reacción de la masa social no jugó a su favor. Así lo mostró un sector antes del primer partido en Old Trafford. El 21 de agosto, el club inglés anunciaba que le apartaba de “mutuo acuerdo”. “Lo más apropiado para él será retomar su carrera fuera de Old Trafford y continuaremos trabajando con Mason para lograrlo”.

El club señalaba que el jugador “no había cometido las infracciones por las que fue acusado inicialmente”, aunque admitía que “Mason reconoce públicamente que ha cometido errores, por los que asume la responsabilidad”.

Greenwood se dirigía a la opinión pública: “Entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y oído en las redes sociales y sé que la gente pensará lo peor (...) No hice las cosas de las que se me acusaban y en febrero me absolvieron de todos los cargos”.

CONTACTOS CON OSASUNA

El internacional con Inglaterra tenía que buscar equipo en la última semana de mercado. Sus agentes se pusieron en contacto con El Sadar. El factor reputacional pesaba en su contra, más que los 129 partidos con el United y los 35 goles en cuatro años, desde los 17. El curso anterior lo pasó en blanco por razones obvias.

Greenwood había renovado en 2021 su contrato hasta 2025, pero ya no jugará más con los diablos rojos. Gareth Southgate, seleccionador inglés, también le cerró la puerta en su momento. Ahora matiza que es una situación “compleja” la suya para que regrese.

INSTAGRAM

En la Premier no iba a tener cabida. Sonó para la Lazio. Finalmente ha ido al Getafe, que celebró su llegada a contrarreloj con un vídeo inside de las últimas gestiones que ha difundido. El extremo ha llegado acompañado por su pareja, la que denunciaba en las redes sociales hace año y medio un escándalo que no ha cicatrizado. Tienen un hijo. En una semana, podría debutar precisamente contra Osasuna.

Bordalás: "Vamos a ayudarle"

Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, era cuestionado en días pasado por el pasado de su nuevo jugador. “Todo acabó con una sentencia no condenatoria. Es un futbolista de un grandísimo nivel que viene a Getafe con una ilusión enorme. Vamos a ayudarle”, declaró el técnico en defensa del inglés. Greenwood se dio un baño de masas en su primer entrenamiento, a puerta abierta, y con su pareja Harriet Robson con una camiseta del equipo azulón. Su fichaje ha generado revuelo. Un boom en las redes sociales.