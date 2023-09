Arrasate: "No podemos estar contentos pero sí orgullosos"

¿Qué sensación te deja el partido?

Sensaciones contrapuestas. Hay que estar orgullosos del equipo y de El Sadar. También pena porque hemos remado, hemos hecho un gran partido y no nos ha dado para la recompensa. Es el camino.

En cuanto a la autocrítica, habéis recibido otro gol de córner.

La última jugada del primer tiempo. Sacan abierto y Koundé le gana la acción. No creo que esté mal defendido. Le mete un poco a Pablo, pero no es suficiente para pitar falta. Era la última acción y nos han hecho daño. Después del empate a los cinco minutos recibir ese penalti y expulsión... No nos ha dado.

En el descanso ha ido al árbitro.

Yo estaba equivocado. Le he dicho por qué no ha prolongado un minuto más por el gol. El córner ya había sido fuera de tiempo. No se tiene que añadir. Me lo ha explicado porque no lo sabía.

¿Qué te parece que este once inicial le haya plantado cara al Barcelona?

Yo los veo todos los días. Algunos no conocen a estos jugadores y a nuestros canteranos. Hemos hecho nueve cambios y el equipo ha hecho un gran partido. Tienen que sentir la confianza, por eso trabajan todos los días. Encantado de ver el nivel de esta gente, incluso con mucha de la casa. No podemos estar contentos, pero sí orgullosos. Hemos sumado a jugadores para la causa. Cuando haces un partido así ganas en confianza.

Xavi ha agradecido la actitud dialogante del cuarto árbitro.

Con el cuarto encantado. Me ha explicado todo muy bien. Lo difícil es medir el grado de los agarrones. ¿Dónde ponemos la intensidad? Le agarra o se deja caer. Es complicado medirlo y hoy hemos salido perjudicados.

Balance de las primeras jornadas.

Hemos dado facilidades en casa y un calendario complicado. Los siguientes son Sevilla y Atlético. Si seguimos por este camino las victorias llegarna. El balance es correcto. Queremos más. Está la eliminación que ha sido dura. Es un inicio duro en lo mental con partidos exigentes.

Los canteranos.

El centro del campo de hoy, hace dos años jugaba en Segunda RFEF al completo. Esa es la victoria de Osasuna.

¿Da orgullo ver cómo se ha levantado el equipo? ¿Y la afición?

Es una gozada tener esta afición. Nos ha llevado en volandas, nos ha ayudado muchísimo. Juegan el partido. La gente se ha ido orgullosa de su equipo. Esa conexión nos hace mejores.

¿Hay un problema a la hora de conservar los resultados?

Es verdad que hemos empatado y nos han hecho el 1-2. El barcelona estaba jugando de una manera y luego van a por el partido. Te someten. El problema es no defender bien esa acción.