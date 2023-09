David García: "Hemos tirado el partido por la borda"

o hemos tirado el partido por la borda en tres minutos. Los errores en Europa se pagan caros y otra vez se ha demostrado”. Contundente y tajante análisis del navarro que no puso excusas a la eliminación de la Dolido en cuerpo y alma. Así apareció el capitán David García en la zona mixta del estadio Jay Breydel de Brujas. “Me voy fastidiado por cómo se ha dado. Es cierto que hemos competido ante un gran rival, per. Los errores en Europa se pagan caros y otra vez se ha demostrado”. Contundente y tajante análisis del navarro que no puso excusas a la eliminación de la Conference League . Una postura necesaria para crecer tras noches como la de ayer. “Que esto nos sirva de experiencia. Más allá de los erorres creo que el equipo ha dado la cara. No es fácil venir aquí y ponerte 0-2. Lo hemos visto muy de cerca, pero esperemos estar de vuelta pronto”, desgranó el de Ibero.

Al ‘5’ rojillo se le notó especialmente dolido por los acontecimientos: “Con el 0-2 incluso estábamos siendo superiores. Se les veía cansados. Ha sido a raíz del 1-2 cuando se han venido arriba. Ahí hemos tenido otro error al no conseguir despejar el balón. Te vas dolido porque cuando haces un gran trabajo y esfuerzo... Teníamos mucha ilusión por pasar la eliminatoria”.

"HAN SIDO ERRORES NUESTROS"

En la misma línea analizó el partido otro de los jugadores capitales del vestuario de Osasuna. Moncayola habló alto y claro: “De los cuatro goles que hemos encajado, dos llegan prácticamente en tres minutos de diferencia. Hay que aprender de estas situaciones. Más que acierto de ellos han sido errores nuestros. Debemos seguir trabajando en las competiciones que quedan”.

El centrocampista navarro quiso pensar en el futuro para no anclarse en la eliminación: “Estamos tristes por las formas, pero contentos porque nos vendrá bien para aprender. Hay mucha gente joven en el equipo que no teníamos experiencia en este tipo de partidos. Hay que darle las gracias a la afición y es una lástima el no poder brindarles más viajes. Pelearemos por intentar entrar en Europa lo antes posible”.

"EL EQUIPO SE HA VACIADO"

Kike Barja fue protagonista en los últimos minutos. Aportó desborde por la banda izquierda con la ilusión de formar la prórroga. “Habíamos hecho lo más difícil. Después de darle la vuelta a la eliminatoria el 2-2 te hace daño. El equipo se ha vaciado. No sabemos si volveremos a tener este oportunidad”, apuntó el de Noáin.

El extremo de 26 años se acordó de la marea rojilla desplazada a Brujas: “Si algo tiene este club y no puede perderse nunca es la afición. Se han quedado animando a pesar de la derrota, pero no vamos a descubrir nada. Son fundamentales para nosotros. También nos vamos dolidos por ellos”.

"ES MUY TRISTE"

El Chimy Ávila, que solo habló para los medios del club, se mostró cariacontecido: “Es una pena porque estábamos haciendo las cosas bien y el esfuerzo ha sido importante. Irse así es muy triste. Mirábamos a la grada para ver a toda esa gente que hizo tantos kilómetros para apoyarnos. Lo cierto es que nunca les podemos reprochar nada. Fueron los primeros en llegar y los últimos en irse del estadio”.