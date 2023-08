Arrasate: "El 2-2 ha sido una losa que ha pesado demasiado"

Osasuna, estaba afectado por la eliminación, tanto por el equipo como por la afición desplazada. El entrenador rojillo reconoció errores pero consideraba que “los chavales” merecieron pasar a la fase de grupos. Jagoba Arrasate , entrenador de, estaba afectado por la eliminación, tanto por el equipo como por la afición desplazada. El entrenador rojillo reconoció errores pero consideraba que “los chavales” merecieron pasar a la fase de grupos.

¿Qué valoración hace del partido? Han caído de la manera más cruel después de muchos altibajos.

Estamos muy dolidos. Decíamos que creíamos, que lo íbamos a intentar, y así ha sido. La pena es que yendo 0-2 a falta de 20 minutos en un abrir y cerrar de ojos te empatan el partido y te quedas fuera. Lo hemos intentado hasta la última opción, que ha tenido Aimar, ha sido una eliminatoria en la que han pasado muchas cosas. Una gran eliminatoria entre dos buenos equipos, y ha sido una pena que hayamos tenido que enfrentarnos ahora. También es cierto que hemos cometido algún error que hemos pagado caro.

¿A qué achaca lo que ha pasado en 3 minutos?

El primer tiempo ellos han tenido opciones, son un gran equipo con variantes en ataque. En la segunda parte sí que me estaba gustando el equipo. En el córner ha cambiado todo y el error del empate a 2 no nos ha dado tiempo a meternos en la eliminatoria. Con el 1-2, había prórroga, algo a lo que estamos habituados... pero el 2-2 ha sido una losa y ha pesado demasiado.

¿Cuáles son las sensaciones que se les han quedado?

Es un palo gordo, pero tenemos que seguir. El equipo ha dado la cara, tenemos que estar orgullosos del equipo y de la afición. Tenemos que poner la primera piedra para coger experiencia para el futuro.

¿No le da la sensación de que el equipo se queda fuera de Europa por errores propios?

Es verdad que analizas la eliminatoria y seguramente allí -en Pamplona- cometimos algún error también y eso te da pena. El gol no es un error forzado porque el rival tiene calidad, pero los errores no forzados son los que han decantado la eliminatorias. Pena por los chavales que han merecido pasar a la fase de grupos y la afición también y nos quedamos sin eso.

El Brujas tiene capacidad de reacción.

Están acostumbrados a meter muchos goles. Para ellos no es nuevo remontar. La pena es que ha sido muy rápido y no nos ha dado tiempo a ir a la prórroga que no hubiera sido malo para nosotros.

¿Ha faltado experiencia, contundencia?

Un poco de todo, pero creo que en la segunda parte estábamos bien. Y con el 0-1 no hemos defendido el resultado, hemos buscado el 0-2. Pero en la eliminatoria hemos tenido momentos críticos y seguro que aprenderemos de ello. La sensación que tengo es que el que pase la eliminatoria iba a llegar muy lejos y en este caso va a ser el Brujas.

¿Se ha cerrado la plantilla ahora que el equipo se queda fuera de la competición europea?

No lo sé. Estos dos últimos días no he preguntado por este tema porque estábamos muy metidos en el partido. Queda el día de mañana y vamos a ver qué pasa. Ahora hablaré con la dirección deportiva.