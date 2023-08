Raúl García de Haro: "En cuanto me enteré que se podía hacer, no tuve ninguna duda de venir aquí"

El último fichaje de Osasuna, Raúl García de Haro, ha manifestado estar “preparado” para su debut en Primera División con la camiseta rojilla tras su paso por el Mirandés el curso pasado en Segunda.

Con sus 191 centímetros, García espera aportar en el juego aéreo, además de poseer otros aspectos a explotar: “Fuera del área me muevo bien, tengo buena visión y creo que puedo dar cosas diferentes al equipo”.

El exjugador del Betis ha agradecido durante su presentación “el interés que siempre han mostrado" en el club rojillo "desde hace mucho tiempo. "Estoy con muchas ganas de empezar. Me ha encantado el campo y estoy deseando que llegue el sábado para poder estar convocado”.

Espera “un año duro con cuatro competiciones” y con partidos cada tres días, algo que empujará al equipo para “estar a tope” y dispuestos cada vez que el míster así lo requiera.

A pesar de tener otras ofertas, García acabó decantándose por Osasuna debido a diferentes motivos: “La confianza que me mostraron, en cuanto me enteré que se podía hacer no tuve ninguna duda de venir aquí. El proyecto del club me gusta mucho y he tenido compañeros que han estado y que me han hablado muy bien de la afición y de la gente en general”.

“Veo un grupo unido. La bienvenida ha sido muy buena y me han acogido como uno más. Es de agradecer que viniendo nuevo te acojan así”, ha trasladado su sentir tras dos sesiones a las órdenes de Jagoba Arrasate.

El interés de Osasuna en el jugador catalán de 22 años venía de atrás: “Llevaban tiempo yéndome a ver, yo lo sabía y sé que han estado muy atentos”.

Sus 19 goles y 7 asistencias el curso pasado para el Mirandés animó al cuadro navarro a llevar a cabo la operación.

De su año en Miranda, García ha dicho que le sirvió para “madurar mucho en el juego. El filial del Betis tenía un ritmo más pausado y en Segunda la gente va más fuerte. Vengo preparado y con muchas ganas”.

Del estreno liguero ayer en Vigo, García destaca que vio “un equipo con las ideas claras con balón y fuerte defensivamente. Trabajando en esa línea las cosas van a salir bien seguro”.