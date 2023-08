Jagoba Arrasate: "Tenemos la ilusión intacta y nuevos estímulos"

Se asoma la Liga, se asoma la Conference. Antes de la entrevista, reunirse con Braulio Vázquez, recién llegado a Pamplona, y José Antonio Cata Prieto. Hay una calma tensa con el mercado en la cabeza de todos. Medio día del miércoles en Tajonar. Osasuna ha trabajado con esa intensidad que le pertenece en la jornada más calurosa del verano.Antes de la entrevista, Jagoba Arrasate debey José Antonio Cata Prieto. Hay una calma tensa con el mercado en la cabeza de todos.

Es momento de calibrar opciones. El avispero se removerá horas después, cuando trascienda que Raúl García de Haro, aspiración antes inalcanzable, va a salir del Betis por unas cifras asumibles. Antes de que pase, el técnico hace un paréntesis para abordar el inicio de curso y varios nombres propios.

¿Qué sensaciones le ha dejado la pretemporada?

Lo más importante es que quitando a Darko todos los demás están disponibles. Es lo mejor de la pretemporada. Luego, si entramos a valorar, es lo de siempre. Hay cosas mejores y peores. En general, ha ido bien y estamos preparados para iniciar la Liga.

¿Sirven de referencia los amistosos?

No... Yo soy de los que dice siempre que no se deberían televisar estos partidos. Se sacan demasiadas conclusiones y tú no sabes si a la mañana has hecho algo o a ti te interesa llegar al partido con fatiga por ejemplo. O haces bloques de 45 minutos, de 60 y luego de 90. Hay muchos matices que pueden distorsionar el desarrollo de un partido o el resultado. No le doy importancia.

El listón está muy alto después de todo lo vivido en la pasada.

Fue una temporada fantástica, muy ilusionante. El listón está alto pero la ilusión sigue intacta. Además, con dos estímulos nuevos como son la previa de la Conference y la Supercopa. Eso hace que la temporada vaya a ser más especial.

¿Siente incertidumbre al no saber si estarán en la fase de grupos de la Conference y como puede influir en todo?

Incertidumbre hay en el fútbol y en la vida. Ahora estamos con esa cosa del sorteo de que no hemos tenido suerte. Va a ser complicado. Cuando hablas de todo eso detrás siempre hay como un pequeño miedo de que después de trabajar tanto y de conseguir algo, te puedas quedar a las puertas. No hay que afrontarlo así, sino desde la ilusión. Dar nuestro nivel. Si hemos quedado séptimos estamos para competir. Si sacamos nuestra mejor versión tendremos opciones. No podemos verlo con miedo.

Mala suerte dice.

Sí, claro. Había dos rivales que eran superiores al resto. No te voy a engañar. No quería al Brujas. El año pasado hizo una fase de grupos fantástica de la Champions. Dejó fuera al Atlético de Madrid y al Bayer Leverkusen. Tiene una plantilla parecida. Sabemos de su potencial y su experiencia en Europa. Ahora nos toca analizarlos.

Viene un mes de agosto cargadísimo.

Hasta el primer parón de septiembre tenemos cuatro partidos de Liga y dos de Conference, a cada cual más potente y más exigente.

Celta, Athletic, Valencia y Barcelona. Aparte del Brujas. ¿Puede acusarse el desgaste emocional de Europa?

Sí, porque el fútbol es un estado de ánimo. Puedes llegar a ese parón con los deberes hechos de haber sumado puntos en Liga y te has clasificado para la fase de grupos, que es lo que queremos todos, o puede ser que en Liga no empieces bien y que te quedes fuera. Hay que estar preparado para las dos situaciones. Ni venirte arriba en un caso ni dramatizar en otro.

Europa, Supercopa... Pero la Liga es la Liga.

Respetamos mucho la categoría. No por quedar séptimos el año pasado vamos a pensar que va a ser fácil. Tenemos un montón de ejemplos. Aquí, si no respetas la categoría te vas para abajo. Es lo que dijo el presi. Tenemos que intentar salvarnos. Si es con solvencia mejor. Y si podemos aspirar a cotas mayores como el año pasado, bienvenido sea.

¿La Copa estará sobre la mesa de nuevo?

Es verdad que vamos a entrar en dieciseisavos y que vamos a evitar las dos primeras rondas. Cuando llegue nos iremos ilusionando, como el año pasado. Todos tenemos esa foto, digamos, de ese fin de semana en Sevilla que queremos repetir. Pelearemos para que así sea.

Hablemos de nombres propios comenzando por los fichajes (la entrevista es 24 horas antes de la llegada de Raú García). Catena.

Hemos fichado a uno de los mejores centrales de la Liga. La dirección deportiva se mueve rápido y bien. Nos va a dar esa jerarquía en una posición que para mí es importante. Y más aún después de la baja de Aridane, que fue titular en la segunda vuelta del año pasado. Nos va a dar salida de balón y juego aéreo. Ahora tiene que adaptarse lo antes posible a lo que queremos: de apretar alto, de dejar la espalda cubierta, de achicar hacia adelante. En ello estamos. Tiene que ser un jugador importante.

Vuelve Arnaiz.

A Jose ya lo conocemos. Ha madurado desde entonces. En Segunda ha sido un jugador diferencial. Nos da algo que no tenemos, ese pico de velocidad, esa profundidad, ese poder jugar en banda o de segundo punta. A coste cero, creo que es una gran operación.

De Mojica espera...

Después de la salida de Manu necesitábamos un perfil más ofensivo. Un jugador que esté habituado a jugar en campo rival, que se asocie bien, que pueda llegar a línea de fondo, que centre bien. Los tres fichajes han sido grandes movimientos, viendo además el montante de las operaciones. Ahora estamos esperando al postre que suele decir Braulio. A ver qué podemos hacer.

¿Tiene hambre?

(Risas) Entiendo que puede ser clave la última semana de mercado aunque nos gustaría tenerlos antes porque tenemos esa eliminatoria. Todo tiene su transcurso. Confío en la dirección deportiva y que podamos traer ese jugador diferencial como se hizo el año pasado.

¿Extremo o delantero?

Abde era más específico de banda, pero ahora tenemos a Jose que puede hacer de banda y punta. Tenemos a Chimy que puede hacer de banda y punta. Sí que estamos viendo extremos pero en un momento dado si se pone un delantero bueno a tiro podemos modificar la posición de alguno. Estamos hablando de una posición ofensiva del campo sin cerrarnos a extremo o a punta.

¿El sueño por Abde ha sido o es real?

Yo no me hago ilusiones. Lo hemos disfrutado un año y con eso me quedo. Ahora mismo me parece inviable. Sobre todo por el nivel que está mostrando. Ya sabemos en qué club está. Está haciendo las cosas muy bien y me parece muy difícil que no siga en el Barcelona.

¿Qué perspectivas tienen con la posición de central sabiendo que Jorge Herrando puede salir cedido?

Con Jorge estamos viendo qué es lo mejor. Si puede pelear por un puesto o si puede seguir progresando porque tiene muchas propuestas de Segunda División. Tenemos que valorar. Lo queríamos ver en pretemporada y ahora en la última quincena de agosto tomaremos una decisión con él. Es un jugador con el que contamos para el presente y para el futuro y tenemos que ver si puede jugar, perfecto, o si tiene difícil entrar en las rotaciones igual es mejor que siga progresando en un equipo de Segunda. Nos consta que lo quieren muchos y además equipos buenos.

¿Entonces habría que fichar un central?

Habría que ver todo y cómo hacemos el puzzle. Sabemos que Juan Cruz puede hacer de central también y bien además. Se compenetra bien con otros centrales al ser zurdo y rápido. Lo que tenemos claro es que no va a venir un central, un lateral izquierdo o un extremo por venir. Si viene alguno es para que sea titular, entre comillas.

¿En qué situación está Javi Martínez?

Como cedido, ha tenido un año complicado, sobre todo en la primera vuelta. En la segunda ha podido demostrar lo que es. Estoy contento con su rendimiento, está haciendo una buena pretemporada. La situación de Javi es que hace dos años competía con unos jugadores para esa posición y ahora compite con otros. En esa posición el equipo tiene ahora más variantes y seguramente tenga más nivel. Ese es el problema de Javi. Pero yo lo veo como cuando sea fue, con esa misma confianza y ya le ha dado la vuelta a esa primera vuelta que tuvo el año pasado.

Iker Muñoz sube del Promesas para quedarse. ¿Se ha confirmado en pretemporada todo lo bueno que apuntaba antes?

Sí, creemos mucho en Iker. Aunque podamos jugar de diferentes maneras, en esa posición de mediocentro, de ancla, es el que mejor adapta quitando a Lucas. Entiende muy bien ese rol. Es diferente s Lucas. Necesitaba su proceso, pero ya está demostrando que podemos contar con él. Al final de temporada, ya jugó algún partido difícil y lo hizo muy bien. Si todo va normal, estará años en el primer equipo de Osasuna.

¿Va a repetir la gestión de la portería?

No fue mal, aunque para ellos no sé (risas). Rindieron muy bien y jugaron parecido. Seguramente que ellos quieran jugar más. Va a ser parecido a cualquier otra posición. No voy a empezar “tú vas a jugar Liga, tú vas a jugar esto...”. En cada situación valoraremos qué portero utilizar. Son dos grandes porteros, pero muy diferentes a la vez. En función de lo que necesitemos, el estado de forma, utilizaremos a uno o a otro. Estoy encantado con los dos. Osasuna difícilmente puede tener una portería mejor.

Rubén Peña, Nacho Vidal y Jesús Areso para el lateral derecho.

Hay que estar alerta en esa posición porque el año pasado salió Jesús. Le vino muy bien porque ha hecho una gran temporada en el Burgos. Hubo momentos en que Rubén Peña y Nacho estaban lesionados y tuvo que jugar Moncayola. No me disgusta que estén los tres. Veremos al final de agosto cómo está cada uno y si podemos tomar alguna decisión. De momento ahora, Rubén y Jesús han peleado por empezar la Liga en pretemporada, y queremos ver a Nacho también porque sale de una lesión complicada. Ha trabajado mucho en la sombra. Ahora estamos viéndole en la incorporación al grupo.

¿Puede producirse la salida de algún otro jugador, como Kike García?

¿Sabes qué pasa? En pretemporada, repartimos mucho los minutos y el protagonismo. Antes del final de mercado hay tres partidos de Liga y dos de Conference. No es lo que dices sino lo que haces. Si alguno ve que no juega o no va convocado, puede cambiar ese pensamiento. Pero ahora mismo contamos con todos.

UEFA, Braulio... un verano de sobresaltos previo a un sexto año con “felicidad”

¿Cómo llevó esas semanas sobre la decisión de la UEFA?

Mal. Tienes informaciones diversas e intentas recabar lo que puedes mediante el club o noticias que puedan salir. Te das cuentas al final que no depende de ti. Te tienes que aislar, pero es difícil aislarte. Fueron semanas complicadas porque no sabíamos qué iba a pasar. Siempre hemos mantenido la esperanza, pero es verdad que por momentos nos hemos visto más fuera que dentro.

El Chupinazo fue para el recuerdo. Todos unidos entorno a la figura de Osasuna.

Fue un momento también de reivindicación. El presi se mostró como es, así se sentía él. Yo me emocioné también a su lado. Fue un movimiento de unión y de decir: “Joder, no nos rendiremos, esto es nuestro, nos lo merecemos”. Pocos días después, nos llegaba la buena noticia.

Otro asunto candente. La posible marcha de Braulio. ¿Temió por su salida de verdad?

Fueron días frenéticos. Le llegó la oferta. Un contrato muy bueno con un equipo de Champions. No fueron momentos fáciles. Cuando estás trabajando de la mano, entiendes que una pata de ese banco se puede tambalear un poco. Fueron días de muchas llamadas, de intentar entenderle a él también, de intentar aconsejar dentro de la medida o de lo que te pueda pedir él. Para todos, o para mí en este caso, fue un final feliz que siga Braulio en Osasuna y que siga este proyecto.

¿Sus vacaciones han sido diferentes? Pendiente de todos estos asuntos.

(Risas) Sí... De hecho, en el Chupinazo mi mujer le vio a Braulio y le dijo: “Hombre, si has estado con nosotros de vacaciones”. Bueno, al final eso no lo eliges, viene como viene. Pero también hemos tenido tiempo para aprovechar de la familia y de las vacaciones.

No ha habido sustos de que un jugador capital se pueda marchar. Por ahora.

Tienes ahora un jugador internacional y otro internacional sub 21. Has quedado séptimo y finalista de Copa. Es normal que tus jugadores llamen la atención de otros equipos. Creo que lo que está en nuestras manos se ha hecho bien, prolongar los contratos y poner las cláusulas que tienen. A partir de ahí poco podemos hacer. Pero es verdad que siempre tienes esa intriga de que te digan que viene un equipo y que paga. Antes era el miedo de la Premier y ahora hay algún mercado más que está haciendo esas incorporaciones.

Sexta temporada al frente. ¿Vértigo o ya es parte de la vida estar en Osasuna?

Los entrenadores no estamos pensando nunca si es el sexto o es el primero. Si terminas contrato o no terminas contrato. Solo tienes que pensar en el presente. Cuando miro atrás, más que vértigo es felicidad de estar seis años en un club y lo difícil que es. Estoy donde quiero estar, donde mi familia quiere estar y donde me siento muy querido. Agradecimiento y felicidad. Eso me da fuerza para seguir en el día a día, intentando sacar el máximo rendimiento de esa fantástica familia que tengo.

Durante la temporada, ¿hablaremos de su renovación?

Cuando llevas tanto tiempo y tanta afinidad hacia una dirección deportiva y hacia una junta, eso es lo más importante que lo que pueda hacer un papel. Cuando vaya la temporada hacia adelante veremos si me la he ganado o si llega un momento dado, que llegará no sé cuándo, se pueda pensar que igual estoy agotado. Pero ahora mismo tengo muchísima ilusión por empezar la Liga y por esa eliminatoria. Pienso más en el presente que en el futuro.

Han venido clubes este verano para captar en los despachos. ¿Alguien ha llamado a la puerta de Jagoba este verano?

(Carcajada) Esto se trata de tener el teléfono desconectado.