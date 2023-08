Los 30 posibles rivales de Osasuna en la Conference y las claves del sorteo

Osasuna no será cabeza de serie se ha despejado parte del enrevesado panorama de la El sorteo será el lunes 7 de agosto a las 14 horas en Nyon (Suiza), con la particularidad de que ese día a las 9 horas la UEFA establecerá los subgrupos que propiciarán los cruces. Una vez confirmado quese ha despejado parte del enrevesado panorama de la Conference League por la cantidad de equipos y su sistema complejo. Osasuna se ha quedado a las puertas de serlo tras los resultados de la segunda ronda, pero no ha sido suficiente. La no participación europea en los últimos 5 años ha penalizado a los rojillos.

Por partes. En la primera foto del cuadro se aprecian eliminatorias que tienen que resolverse, a excepción de los cinco equipos de las grandes ligas. Osasuna tiene 30 rivales posibles. 22 de ellos tienen que jugar aún la tercera eliminatoria de la Conference y 4 corresponden a la Europa League. Los ganadores en el primer caso y los perdedores en el segundo podrían ser el adversario.

Estos encuentros pendientes se juegan el 10 y el 17 de agosto, cuando los rojillos sabrían el rival exacto en caso de ser emparejado por esta vía. Hay otros cuatro cabezas de serie que son los de las grandes ligas: Aston Villa, Eintracht Frankfurt, Fiorentina y Lille. Podrían ser rivales de Osasuna. El sorteo también deparará el orden de los encuentros de esta ronda previa, que se disputarán el 24 y 31 de agosto.

TRES GRUPOS DE 8 Y UNO DE 10

De primeras se establece una línea entre esos conjuntos con mayor coeficiente y los que no. Habrá 17 equipos por un lado y 17 por otro, pero a su vez se harán subgrupos dentro de cada esta distinción. Lo hará la UEFA cinco horas antes del sorteo en un primer cribado. Es decir, Osasuna estará en un bombo con otras tres o cuatro posibilidades no cabezas de serie (enfrenamientos pendientes) que se emparejarán con otros tantos que sí tienen alto coeficiente. Habrá 3 grupos de 8 clubes (4 cabezas de serie y 4 no cabezas de serie) y otro de 10 (cinco y cinco). No hay criterio alguno para designarlos, salvo evitar que sean del mismo país y alguna cuestión geográfica que valora la UEFA.

Esa mañana quedará más despejado el camino de rivales posibles hasta conocer el resultado a partir de las 14 horas. En cada una de las ramas habrá un equipo a evitar, ya que Aston Villa, Eintracht, Fiorentina y Lille quedarán distribuidos por separado. Si Osasuna está en el subgrupo de 8 tendrá un 25% de posibilidades de que le toque uno de esos conjuntos y será del 20% si está en el de 10.

Que haya una tercera ronda por jugarse en el torneo no condicionará el recorrido, ya que prevalecerá el coeficiente del cabeza de serie aunque quede eliminado, por lo que Osasuna tiene opciones de no verse las caras con un uno de los ‘cocos’ si cae en esta fase.