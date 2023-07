Luis Sabalza: "Agradezco que reconozcan que no hemos sido tramposos"

¿Cómo ha recibido la noticia?

Estoy muy contento porque han sido dos meses duros. El osasunismo estaba demasiado pendiente de lo que podía pasar. Solo puedo dar las gracias porque vamos a disfrutar de la Conference porque es lo que nos hemos ganado en el campo. Era más optimista yo que muchos de los que me saludaban por la calle. No puedo describir la satisfacción que tengo.

¿Cómo se ha enterado?

Los chicos de prensa me han llamado por teléfono y me han enviado una nota. Lo iban a comunicar de forma inmediata porque estábamos expectantes. No podíamos esperar que lo filtrasen.

¿Cómo ha reaccionado?

Ha sido una alegría y satisfacción. Alegría porque tenía esperanzas. Pensaba que los inspectores, tras enviarle la documentación, nos iban a decir que podíamos participar. Cuando dijeron que no ya supuse que en Apelación también nos iban a decir lo mismo. Teníamos la esperanza en el TAS porque, a nuestro modo de parecer, los argumentos eran válidos.

También era una cuestión de imagen para el club.

Parecía que a nivel nacional volvíamos a ser aquel equipo al que denuncié cuando me presenté. Parecía que volvían los temores. Osasuna había lavado su imagen perfectamente en los juzgados y en cuanto a las relaciones institucionales. Muchos presidentes me escribían dando ánimos, pero nadie lo decía públicamente. Agradezco que reconozcan que no hemos sido tramposos.

Fran Canal: "¿Cómo estoy? Es el mejor momento de mi vida"

El director deportivo rojillo, Fran Canal , trató de despejar las dudas sobre la nueva postura de la UEFA para permitir la participación en la Conference League.

¿Cuál ha sido la clave?

No hay forma de saberlo. Hemos aportado mucha documentación. Ellos consideran que ahora tienen argumentos para que seamos elegibles. Han cambiado la posición inicial para darnos la razón. Agradecemos que se haga justicia porque estamos ante un caso único. Osasuna era víctima y, además, Sabalza en un procedimiento sin precedentes denunció los hechos. No tenía sentido que, quien denunciara una serie de irregularidades, pudiera ser condenado.

Desconocen por qué ahora la UEFA ha reculado.

Osasuna nunca ha estado investigado, ni condenado, ni imputado por ningún delito de corrupción deportiva ni amaño como así se dijo en la Sala de Instrucción y la Audiencia Provincial. Ratificaron que Osasuna había sido víctima. Los inspectores entendieron que Osasuna no tenía que ser elegible. Apelación ratificó esa decisión. Nosotros jugábamos con márgenes de tiempo cortos. Presentamos una reclamación al TAS, pero también le dimos traslado a la UEFA para que viera nuestros argumentos. Complementamos lo enviado inicialmente. Con todo ello hemos conseguido que estimaran que éramos víctimas. El TAS finalmente ha sacado un laudo confirmando que Osasuna era elegible.

¿Cuánto personal ha trabajado estas semanas?

El club da lo que da. Ha trabajado el Departamento de Administración buscando documentación del año 2015 y de un procedimiento ya cerrado. No puedes darle 2.000 folios a alguien porque ni los miran.

¿Se conoce el coste del proceso?

No lo tenemos determinado. Es momento de celebrar el resultado y mantener limpia la imagen que tanto le ha costado al club mejorar después de tocar fondo.

¿En qué consiste el nuevo expediente disciplinario?

En los próximos días nos harán traslado del expediente. Es una propuesta de sanción. A día de hoy no es nada firme, solo se nos ha preparado un segundo expediente. Decidimos que la estrategia que debíamos de llevar a cabo era una doble defensa, la ordinaria y la deportiva.

¿Qué valoración hace a nivel personal?

Es el mejor momento de mi vida.

¿Ha llorado?

Lloro bastante aunque se tenga otra imagen de mí. Los sentimientos afloran porque la tensión es alta. Ha sido un momento de liberación.