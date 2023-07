La curiosa ausencia de Juan Cruz en Tajonar

Las alarmas saltaron en Tajonar en la tercera semana de trabajo del verano. Entre los futbolistas que saltaron al césped faltaba Juan Cruz. Justo el único lateral izquierdo de la plantilla del primer equipo -sin contar al canterano Adama Boiro que está realizando la pretemporada-. Situación extraña ya que el sábado, en la última sesión antes de la jornada de descanso, el defensor se ejercitó sin problemas. Tampoco tenía nada aparente después del amistoso del viernes frente a la Real Sociedad. ¿Cuál era el motivo de su ausencia?

Para entenderla hay que ponerse en clave electoral. Juan Cruz formó parte de una mesa electoral el domingo en Madrid y se desplazó a la capital para cumplir con sus deberes. El defensor finalizó su cometido ya de madrugada y, tanto el cuerpo técnico como el propio jugador, pensaron que era una imprudencia regresar a Pamplona a esas horas. De esta forma se acordó que podía ausentarse de la sesión matinal y ejercitarse en solitario por la tarde en Tajonar. No hay rastro, por tanto, de lesión y el osasunismo puede estar tranquilo.

El que también cumplió con su derecho a voto fue Aitor Fernández, en una reciente entrevista para esta medio, el portero confesó que no había votado por correo, pero que en la jornada del domingo se desplazaría a su localidad natal -Mondragón- para emitir de forma presencial su voto. “Se me había olvidado el voto por correo y voy a ir al pueblo a votar. Sé lo que no quiero que salga y sé lo que quiero que salga. Así me puedo quejar”, desveló el arquero rojillo.